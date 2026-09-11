Всичко по темата Златни професии

Нова златна професия! Носи 3000 евро заплата, търсят кадри под дърво и камък
Изкуственият интелект не може да помогне, трябва си човек
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Изкуственият интелект не може да помогне, трябва си човек
Това са едни от най-търсените специалисти в строителството, фирмите дават мило и драго
Страшен глад за кадри, заплатата стигна 3000 евро
Влезе в топ 10 на най-търсените занаяти у нас
Строителните фирми чакат с месеци за обучени кадри
Едни техници се превърнаха в едни от най-дефицитните специалисти
Детронира и IT сектора, и шофьорите на ТИР-ове
Фирмите наддават за кадри
Заплащането й стига рекордните 3 500 евро