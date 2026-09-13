Нова златна професия! Носи 3000 евро заплата, търсят кадри под дърво и камък
Изкуственият интелект не може да помогне, трябва си човек
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Изкуственият интелект не може да помогне, трябва си човек
Цените са от 200 до 7500 евро
Вече е внесен обвинителния акт срещу д-р Иван Вуцов за упражняване на лекарска специалност без правоспособност, обявиха от прокуратурата Един от изве...
Кметски наместник бе заловен от пътни полицаи да шофира без книжка. Управникът на благоевградските села Бучино и Лисия - Стоян Ников, е хванат от униф...