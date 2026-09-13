Всичко за Професионално Обучение

Следете всички новини, анализи и коментари за Професионално Обучение. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Образование СтандАРТ
На училище след нощна смяна

На училище след нощна смяна

Неотдавна позната учителка ми разказваше как определя деня за класна работа в един от абитуриентските си класове. "Не трябва да е вторник, защото трим...

06 януари | 6:25
0 коментара
11773
Немски модел по български

Немски модел по български

Случвало ли се е скоро да заседнете в асансьора? И след колко време дойдоха техниците? Ако това се случи след няколко години, твърде е възможно да не...

16 октомври | 5:35
0 коментара
9370