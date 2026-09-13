Нова златна професия! Носи 3000 евро заплата, търсят кадри под дърво и камък
Изкуственият интелект не може да помогне, трябва си човек
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Изкуственият интелект не може да помогне, трябва си човек
Слагаме във фокуса професионалните училища, каза министър Цоков
Признаха диплома от Московското командно училище на граничните войски на КГБ на СССР
Неотдавна позната учителка ми разказваше как определя деня за класна работа в един от абитуриентските си класове. "Не трябва да е вторник, защото трим...
Благоевград. Председателят на Комисията по образование в Народното събрание проф. Ваня Добрева ще посети шивашката фирма „Пирин-Текс" ЕООД в Гоце Делч...
Дуалната система снижава безработицата в Швейцария до 3%
Велико Търново. Националната асоциация на готвачите настоява за въвеждането на професионално образование в средните училища. Според председателя на Б...
Случвало ли се е скоро да заседнете в асансьора? И след колко време дойдоха техниците? Ако това се случи след няколко години, твърде е възможно да не...