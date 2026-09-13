Нова златна професия! Носи 3000 евро заплата, търсят кадри под дърво и камък
Изкуственият интелект не може да помогне, трябва си човек
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Изкуственият интелект не може да помогне, трябва си човек
От ИПИ разкриха колко грешно се развива системата на този вид образование
Пет паралелки в професионални гимназии, от тях 4 в Кърджали и една в Джебел, се закриват след първи етап на класирането по план-приема за учебната 201...
С викове „Не на сливането", „Колев вън" и „Оставка" ученици от Професионалната гимназия по икономика „Алеко Константинов" обсадиха входа на Регион...
Затягат дисциплината в училище с новия просветен закон