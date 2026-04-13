Кога съседът може да ни забрани да имаме куче?

Домашните любимци са едновременно радост и повод за раздори. В българските блокове те често се оказват невидимата граница между личното пространство и общия живот. Законът не забранява отглеждането им в етажна собственост, но поставя ясни рамки, които мнозина или не познават, или тълкуват според собственото си удобство.

Какво казва законът: правата на стопаните и правата на съседите

Законът за управление на етажната собственост (ЗУЕС) не въвежда специална такса „домашен любимец“. Той не третира животното като източник на допълнителни разходи за общите части. Но въвежда друго, много по-важно задължение: стопанинът трябва да гарантира, че животното няма да създава безпокойство, по-голямо от обичайното. Това е записано в чл. 6, ал. 1, т. 4 – разпоредба, която е своеобразен мост към Закона за собствеността, където е уредено общото правило да не се пречи на съседите повече от нормалното.

Тук се крие същината: не броят на животните е проблем, а поведението им. Лай, миризми, агресивност, замърсяване на общите части – всичко това може да бъде основание за намеса на управителя или общото събрание.

Новите промени: вписване на животните в Книгата на етажната собственост

С последните изменения на ЗУЕС се въведе изискване стопаните да декларират животните, които „подлежат на извеждане“. Това означава, че кучета, които се разхождат извън апартамента, трябва да бъдат вписани официално. Целта е ясна - прозрачност и възможност за контрол при оплаквания.

Това вписване не е такса, не е санкция, а административен механизъм, който позволява на етажната собственост да знае кой носи отговорност при проблем.

Има ли такса „домашен любимец“

Законът не предвижда такава. Нито ЗУЕС, нито общинските наредби въвеждат задължение за стопаните да плащат допълнителни суми само защото имат животно. Таксите в етажната собственост се определят според идеалните части, а не според броя на членовете на домакинството – включително животните.

Въпреки това някои общи събрания се опитват да въвеждат подобни такси. Те са незаконосъобразни и могат да бъдат отменени в съда. Единственото, което може да се гласува, е санкция при нарушение – например при системно замърсяване или неспазване на вътрешния ред.

Къде започва конфликтът: шум, миризми, страхове

Домашните любимци са огледало на стопаните си. Куче, което лае по цяла нощ, не е проблем на животното, а на човека, който не го възпитава. Котка, която се разхожда по стълбището, не е „свободолюбива“, а оставена без контрол. Миризмите от клетки, аквариуми или непочистени места не са „частен въпрос“, защото общите части са общо тяло.

Законът е категоричен: животното не може да създава безпокойство, по-голямо от обичайното. А „обичайното“ се определя от нормалния живот в жилищна сграда – не от личните представи на стопанина.

Общите части: територия на компромиса

Коридорите, стълбищата, асансьорът – това са местата, където конфликтите избухват най-често. Законът не позволява животните да бъдат оставяни без надзор. Разходката без повод, оставянето на куче пред входа, храненето на котки в общите части – всичко това може да бъде забранено с правилника за вътрешния ред. И когато е забранено, подлежи на санкция.

Местните наредби: още един слой правила

Освен ЗУЕС, стопаните трябва да спазват и общинските наредби за отглеждане на животни. Те уреждат регистрацията, ваксинациите, разходката, задължението за почистване след животното. Наредба № 39 и местните актове на общините допълват законовата рамка и дават конкретика – например забрана за разходка на кучета в определени зони или изискване за намордник.

Къде е балансът

Домашните любимци не са проблем. Проблем е липсата на култура. Законът дава рамката, но съжителството изисква нещо повече – уважение към другия. Когато стопанинът се грижи за животното си така, че то да не бъде натрапено на съседите, конфликтите изчезват.

А когато това не се случи, законът дава инструментите: вписване, предупреждение, санкция, съд.

