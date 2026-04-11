Промяна в блока! Часовете, в които е забранено да търсим съседа

В българския блок шумът не е просто физическо явление - той е социален лакмус. Показва докъде стига търпението, къде започва личната територия и какво всъщност означава "съседство“. Законът за управление на етажната собственост (ЗУЕС) отдавна е разпознал този проблем и го е превърнал в част от регулацията на общия живот. Но между буквата на закона и реалността на панелните стени често зее пропаст.

Какво всъщност забранява законът

ЗУЕС не определя конкретни "часове за тишина“. Това се прави от Правилника за вътрешния ред, който всяка етажна собственост приема. Той е задължителен за всички обитатели и може да включва ограничения за шум, ремонти, музика, домашни любимци, събирания.

Законът изисква всеки собственик, ползвател или обитател да не нарушава спокойствието на останалите и да спазва вътрешния правилник. Това поставя шума в категорията на административните нарушения, когато е системен, доказуем и описан.

Нарушение е налице, когато:

– обитателят нарушава вътрешния правилник;

– създава системен дискомфорт – силна музика, ремонти извън позволените часове, викове, събирания;

– отказва да се съобрази с предупрежденията на домоуправителя или съседите.

Тук законът е категоричен: нарушението трябва да бъде документирано, за да се стигне до санкция.

Какви са глобите

Санкциите са описани в глава пета на ЗУЕС. Те са административни и се налагат от общината, а не от домоуправителя.

Размерите са:

– за физически лица: от 20 до 100 лв., при повторно нарушение – до 150 лв.

– за юридически лица: от 150 до 350 лв., при повторно – до 500 лв.

Това означава, че шумният съсед може да бъде глобен, но само след спазване на процедурата.

Кой налага глобите

Домоуправителят няма право да налага глоби. Това е изрично подчертано в правната практика.

Той може да:

– състави констативен протокол;

– събере свидетели;

– уведоми общината;

– свика общо събрание;

– отправи предупреждение.

Но глобата се налага единствено от общинската или районната администрация, а наказателното постановление се издава от кмета или упълномощено лице.

Как протича процедурата

Това е най-важната част, защото без нея няма санкция.

Констатиране на нарушението

Домоуправителят или управителният съвет описват случая. Ако няма съвет – домоуправителят и двама собственици.

Протоколът съдържа: дата, час, описание, свидетели, нарушител. Предаване на протокола в общината

Това трябва да стане незабавно. Общината съставя акт за установяване на нарушение

Това е официалният документ, който води до глоба. Кметът или упълномощено лице издава наказателно постановление

То може да бъде обжалвано по реда на ЗАНН.

Тази процедура е създадена, за да се избегнат злоупотреби и лични войни между съседи.

Какво може да направи домоуправителят – реалната му сила

Домоуправителят е медиатор, администратор и пазител на реда, но не е полицай.

Той може да:

– изисква спазване на правилника;

– отправя предупреждения;

– свиква общо събрание, което да вземе решение за действия;

– съставя протоколи;

– сезира общината;

– поддържа регистъра на етажната собственост;

– предлага промени в правилника, включително по-строги правила за шум.

Той не може да:

– налага глоби;

– изгонва обитатели;

– предприема действия извън закона.

Защо шумът остава вечният конфликт

Защото е личен. Защото стените са тънки. Защото хората живеят различни животи в една и съща сграда.

Законът дава рамка, но не може да замени културата на съжителство. И все пак - когато правилата се спазват, когато протоколите се пишат, а общината реагира, шумът престава да бъде неизбежна съдба.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com