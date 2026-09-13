Този наш областен град е на колене
Бизнесът бяга и обвинява администрацията на общината в блокаж
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Бизнесът бяга и обвинява администрацията на общината в блокаж
Шумният наемател може да бъде глобен, но само след спазване на процедурата
Председателят на парламентарната група на ГЕРБ и заместник-председател на партията Цветан Цветанов, кметът на Годеч Радослав Асенов, зам.-министърът...
Община Димитровград е сред номинираните в категория "Общинска администрация" в годишните награди на Българската асоциация по информационни технологии...
Регистрация на сграда в Добрич става с 4 документа, а във Варна - с 18
София. Биляна Раева е шеф на офиса морската столица в БрюкселМаксимално затягане на коланите на общинската администрация разпореди временният кмет...