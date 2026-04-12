Съседски войни! Кой разпределя паркоместата пред блока

Паркоместата пред жилищните блокове са онзи малък квадрат асфалт, който може да превърне иначе спокойния вход в бойно поле. Причината е проста: Законът за управление на етажната собственост (ЗУЕС) урежда общите части на сградата, но пространството пред блока невинаги е обща част. То може да бъде общинска собственост, прилежаща площ към сградата или частен терен. Именно тази разлика поражда повечето конфликти.

Какво представлява „прилежащата площ“ и кога е част от етажната собственост

ЗУЕС предвижда, че когато една сграда не може да бъде обособена в отделен урегулиран поземлен имот, кметът определя прилежаща площ към нея. Това става със заповед и скица, които ясно очертават границите и предназначението на тази площ. Ако паркингът попада в тази прилежаща зона, той се счита за обща част и се управлява от етажната собственост.

В този случай общото събрание може да реши как да се използват местата – дали да има разпределение, дали да се поставят ограничители, дали да се въведе режим „първи по време – първи по право“. Решението се взема с мнозинство от идеалните части и важи за всички.

Когато паркингът е общински – най-честият източник на напрежение

В повечето квартали пространството пред блока е общинска собственост. Това означава, че нито един съсед няма право да „запазва“ място, да поставя кофи, столове, гуми или метални скоби без разрешение. Общината е тази, която определя режима на паркиране – свободен, служебен, платен или със стикери.

Тук възникват най-честите войни: някой смята, че мястото „е негово от 30 години“, друг твърди, че е „пред прозореца му“, трети поставя скоба, а четвърти я премахва. Законът е категоричен: общинската площ е за общо ползване и никой не може да я присвоява.

Може ли етажната собственост да разпредели паркоместа

Да – но само ако теренът е обща част или прилежаща площ към сградата. В този случай общото събрание може да въведе ред за ползване, включително ротационен принцип или фиксирани места. Решението трябва да бъде вписано в протокол и да се спазва от всички собственици и обитатели.

Ако теренът е общински, етажната собственост няма право да разпределя места. Единствената възможност е да поиска от общината въвеждане на режим или поставяне на обозначения.

Защо конфликтите ескалират

Паркоместата са ограничен ресурс. В един вход може да има 40 апартамента и едва 10 места за коли. Липсата на регламент, смесването на общинска и частна собственост и различните представи за „справедливост“ превръщат паркирането в ежедневен сблъсък.

Към това се добавят и новите реалности – повече автомобили, електромобили, нужда от зарядни станции, куриери, гости. Законът дава рамката, но не може да реши човешките характери.

Какво може да направи един вход, за да има мир

Най-работещият подход е ясен вътрешен правилник, приет от общото събрание. Той може да урежда реда за паркиране, поведението на обитателите, санкции при нарушения. Законът позволява на етажната собственост да въвежда вътрешни правила, стига да не противоречат на общинските наредби и на ЗУЕС.

Когато теренът е общински, етажната собственост може да подаде колективно искане до общината за регулация – маркировка, ограничители, режим за живущи. Това е единственият законен начин да се въведе ред.

В крайна сметка – чие е мястото пред блока

Отговорът никога не е „на този, който го е ползвал най-дълго“. То е или обща част, или общинска собственост, или частен терен. Законът е ясен, но конфликтите възникват там, където хората не го познават или не го приемат.

Паркоместата са малка територия, но голям социален лакмус. Те показват дали един вход е общност или сбор от индивидуалности. А мирът пред блока започва не с боя върху капака на колата, а с разбирането, че общото пространство е обща отговорност.

