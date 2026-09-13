Голям проблем с блоковете! Съседски войни стигат до съд
Сградният фонд остарява, покривите - текат
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Сградният фонд остарява, покривите - текат
Може ли домоуправителят да въведе ред
Сивият кардинал на ПП не се забелязана на общото събрание на партията
Българският премиер поиска ново лице на ООН, безусловна подкрепа за Украйна и спешни мерки за климата
На 4 септември е планирано заседание на стария и все още легитимен УС на федерацията
Очаква се в късния следобед да бъдат съобщени взетите решения
Общото събрание на акционерите насрочено за петък
Глоби, ако не се запишеш в домовата книга до 15 дни след настаняването
Преминаваме през период, белязан от много предизвикателства, каза Николай Милков
Централната власт не вижда партньор в местната власт и това е огромна грешка, заяви вицепрезидентът
Нашите спортисти зарадваха милиони сънародници и отново ги накараха да се чувстват силни и горди като българи, заяви Стефка Костадинова
На сбирката през януари ще има промени в УС
Олимпийската шампионка бе преизбрана на извънредното общо събрание
Засега оставам изпълнителен директор, обяви Павел Колев
След общото събрание отидете и си купете абонаментна карта, призова Папазов
Очакват се минимум 200 акционери
Акционерите ще са в сектор А, чака се разрешение от РЗИ
Олимпийският комитет проведе днес общото си събрание
Съдбата на "Левски" няма да се реши на 17 юли, категоричен е Папазов
Сираков, Тити и Петър Ганев влизат в новия Надзорен съвет