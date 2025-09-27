Лена изчезна! "Промяната" в паника

Къде е Лена? Близката до сърцето на Кирил Петков вярна съпартийка не бе забелязана в залата, където днес се провежда Общото събрание на ПП, което трябва да избере нов лидер на мястото на подалия оставка Петков. Отсъствието на Симия кардинал на партията породи кур въпроси в интернет.

Не бе "засечена" от зорките камери сред първите редици на най-отявлените активисти на ПП. Лена не се мерна и пред сградата на "Интер Експо Център", където се проведе Общото събрание на "Промяната", пише ПИК.

Мистерията се заплита още повече и поради факта, че Лена е "лице" на партията от самото й създаване, а ролята й на Сив кардинал по време на премиерстването на Кирил Петков й отреди една от челните позиции в структурирането на политиката и подбора на кадри в ПП. Лена Бориславова обаче днес не уважи най-важното събитие на партията си. Каква е причината, остава да гадаем.

В последните месеци усилено вървят слухове за напрежение между Бориславова и Асен Василев, който се очаква във тория ден на конгреса утре да бъде избран за едноличен председател на партията.

