Тече Общо събрание в Левски. Чакат се решенията

След 9:30 часа в понеделник, 14 септември започна Общото събрание на акционерите на Левски. На събитието в сектор "А" на стадион "Георги Аспарухов" се очаква да бъдат обсъдени важни въпроси, свързани с бъдещето и развитието на клуба.

Представители на ръководството, акционери и други членове на „синьото“ семейство вече са на място. Дневният ред включва общо 20 точки, като последната е „Разни“.

Георги Костадинов, Галина Костова, Васил Колев и Константин Баждеков пристигнаха на "Герена". Участие в Общото събрание ще вземе и Манол Иванов.

Очаква се да бъде обсъдена темата за строежа на нов стадион и нова база на клуба.

Малко преди началото на Общото събрание пристигнаха Димитър Костадинов, Наско Сираков и Даниел Боримиров.