София говори, светът слуша: Силно послание на Росен Желязков в Ню Йорк

В реч, наситена с послания за единство и глобална отговорност,

премиерът Росен Желязков представи визията на България

пред 80-ото Общо събрание на ООН.

С думи, които припомнят националното мото „Съединението прави силата“, той очерта пътя към по-справедлив, устойчив и мирен свят, в който страната ни се стреми да бъде активен участник и надежден партньор.

Българското кредо и ролята на ООН

В България, в сърцето на нашата идентичност е истината, че „Съединението прави силата“. Днес, в свят, разтърсен от разделение и конфликти, този принцип се усеща по-належащ от всякога. Предизвикателствата, пред които сме изправени, изискват единен отговор. Българското кредо е посланието, което отправяме към света: надеждата не е в изолацията, а в обединението. С това встъпление министър-председателят Росен Желязков започна националното си изказване в рамките на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН.

Желязков потвърди ангажимента на страната ни към ефективен мултилатерализъм и към международния ред, основан на правила – с ООН в основата си като платформа за диалог и мир. Той припомни, че от началото на своето членство, вече 70 години, България съблюдава идеалите на Организацията и допринася за поддържането на мира, устойчивото развитие и защитата на човешките права.

Реформи и предизвикателства пред международния ред

Министър-председателят изрази пълната подкрепа на България за инициативата на генералния секретар на ООН за реформи „ООН-80“. Според него Съветът за сигурност трябва да бъде променен с по-справедлив баланс в членството, включително допълнително непостоянно място за Източноевропейската група, както и ограничения върху злоупотребата с вето.

Желязков определи като екзистенциално предизвикателство за международния ред пълномащабната агресия на Русия срещу Украйна. Той заяви, че е абсолютно неприемливо член-основател на ООН с постоянно място в Съвета за сигурност да води война, пренебрегвайки международното право и човешките права, и настоя за незабавно и безусловно прекратяване на огъня и пълно възстановяване на украинската териториална цялост.

Премиерът посочи и грубите нарушения на руската авиация във въздушното пространство на страни от ЕС и НАТО като доказателство, че именно Москва подкопава перспективите за мир.

Близкият изток, разоръжаването и регионалната стабилност

Желязков подчерта и необходимостта от спешни действия в Близкия изток, припомняйки бруталната атака на Хамас от 7 октомври 2023 г. и последвалия опустошителен конфликт, довел до огромни човешки страдания. България скърби за загубата на всеки невинен живот – както израелски, така и палестински, каза премиерът и призова трагедията в Газа да не оставя траен белег върху съвестта на човечеството.

Той подчерта, че неразпространението на ядрени оръжия, разоръжаването и контролът върху въоръженията остават от основно значение за колективната сигурност.

По отношение на Западните Балкани Желязков заяви, че България подкрепя европейската им интеграция, основана на заслуги, като път към мир, стабилност и просперитет, а Черноморският регион е стратегически важен за европейската сигурност и енергийна устойчивост.

Човешки права, младеж и устойчиво развитие

Като член на Съвета на ООН по правата на човека за периода 2024–2026 г. България остава ангажирана с развитието на правата на човека чрез диалог и сътрудничество. Премиерът специално изтъкна програмата „Жени, мир и сигурност“, както и необходимостта от овластяване на младите хора и децата, за да участват смислено във вземането на решения, включително по въпросите на климата и опазването на културното наследство.

Желязков подчерта ангажираността на страната към изпълнението на Програмата на ООН 2030 и Националната програма за развитие „България 2030“, които насърчават образование, здравеопазване и изграждане на устойчиви общества.

Дигитална ера и климатични действия

Цифровото управление и новите технологии също бяха акцент в изказването. България подкрепя приобщаващи, многостранни подходи към глобалното цифрово управление, изкуствения интелект и космическите технологии, като всички те трябва да допринасят за постигането на Целите за устойчиво развитие. Премиерът настоя за отворен и сигурен интернет, защита на правата на човека и цифрово приобщаване.

Той завърши с категорично послание за климатични действия, предупреждавайки, че екстремните климатични събития ще стават все по-чести и тежки, а България вече е сред най-засегнатите страни от суши, горски пожари и наводнения. Желязков изрази подкрепа за Парижкото споразумение и призова за амбициозен принос на COP30, като заключи: „Нека отново се ангажираме да работим ръка за ръка, да отстояваме принципите на Устава на ООН и да гарантираме, че мирът, достойнството и възможностите ще станат реалност за всеки човек по света.“

