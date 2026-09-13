Обрат с чиновниците! Тестове за почтеност
Обрат в държавната администрация. Кабинетът "Радев" въвежда задължителен тест за почтеност при кандидатстване за ръководни и експертни длъжности с вис...
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Обрат в държавната администрация. Кабинетът "Радев" въвежда задължителен тест за почтеност при кандидатстване за ръководни и експертни длъжности с вис...
Твърди си, че е в полза на обществения интерес
Може ли домоуправителят да въведе ред
Пристанището в Приморско ще бъде прехвърлено в собственост на общината. Процедурата за това вече е стартирала, а целта е местните власти да могат да к...
Стара Загора. Култовият ресторант „Аязмото" на върха на едноименния старозагорски парк отново е общинска собственост. Това обяви кметът на Стара Загор...