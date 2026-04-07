Европа в капан. Държава, която може да замени Ормуз, се разклати

Докато напрежението около Ормузки проток отново изстрелва цените на петрола към психологическите върхове, на южния праг на Европа се оформя друга, по-тиха, но не по-малко опасна енергийна криза. Този път фокусът е върху Либия - държава, която на теория би могла да облекчи зависимостта от Близкия изток, но на практика се оказва нестабилна алтернатива.

Близкият източник, който изглежда идеален

На пръв поглед Либия изглежда като естествен заместител на рисковите маршрути през Персийския залив. Географската близост до Европа означава, че суровият петрол достига до рафинериите в Италия за по-малко от два дни - без нужда от военни конвои, без допълнителни застрахователни разходи и без заобикаляне на Африка, предава money.bg в свой анализ.

Още по-важно е, че либийският петрол е лек и нискосерен - точно този тип, който европейските рафинерии търсят. Не е случайно, че страни като Египет вече започват да договарят доставки от Либия, опитвайки се да компенсират нестабилността в Ормуз.

Но зад тази привидна ефективност се крие крехка политическа конструкция.

Две власти, един петрол

От 2014 г. насам Либия на практика няма единно функциониращо управление. В Триполи действа международно признатото правителство начело с Абдул Хамид Дбейба. В източната част обаче реалната сила е в ръцете на военния командир Халифа Хафтар, чиито сили контролират ключовите нефтени находища и износни терминали.

Това създава парадокс: политическата власт подписва договори, но физическият контрол върху петрола е в други ръце. В резултат, доставките често зависят не от институции, а от неформални договорки, лични връзки и временни баланси на силите.

Историята вече е показала как работи този механизъм - при всяко политическо напрежение пристанища се затварят, тръбопроводи се блокират от местни групи, а износът спира, докато не бъде постигната нова сделка.

Сенчести сделки и изтичащи милиарди

Един от най-ярките примери за подобна „паралелна икономика“ е създаването на частни структури за търговия с петрол, свързани с различни фракции. Според доклади на Организация на обединените нации, подобни схеми са отклонили десетки милиони барели и милиарди долари към сметки извън страната.

Петролът достига до Европа. Приходите - не до либийската държава.

Това поставя под въпрос не само стабилността на доставките, но и тяхната легитимност.

Войни чрез посредници на прага на Европа

Нестабилността в Либия вече не е само вътрешен проблем. Регионът се превръща в сцена на по-широки геополитически сблъсъци.

Инциденти като атаки срещу танкери, експлозии по тръбопроводи и съмнения за саботаж показват, че Средиземноморието започва да отразява напрежението, познато от Ормуз. Разликата е в методите — но рискът за доставките е сходен.

Така Европа се оказва в позната ситуация: зависимост от енергиен източник, който изглежда удобен, но крие системни рискове. Урокът от зависимостта от руския газ все още е пресен — но изглежда не напълно усвоен.

Разпадащото се равновесие

Крехкият баланс, който досега е поддържал потока на либийския петрол, започва да се разпада. Прекратяването на ключови договорености между отделни фракции създава вакуум, който трудно може да бъде запълнен бързо.

Международни усилия — включително посредничество от Съединени американски щати и дипломатически срещи в европейски столици — се опитват да стабилизират ситуацията. Но фокусът остава върху временни договорки, а не върху дългосрочно политическо решение.

Европа между два риска

Днес Европа е изправена пред дилема. От една страна е Ормуз - стратегическа, но уязвима точка. От другата - Либия: по-близка, по-евтина, но политически нестабилна.

И ако Ормуз е символ на открита геополитическа конфронтация, Либия е пример за нещо по-сложно - държава, в която енергията се превръща в инструмент на вътрешна и външна игра, често извън контрола на официалните институции.

В крайна сметка въпросът вече не е само откъде идва петролът. А доколко сигурен е пътят му - и кой всъщност държи кранчето му.

