Времето става почти лятно, но големият обрат вече идва

Времето над страната днес ще бъде предимно слънчево, със слаба до умерена облачност в следобедните часове. Температурите ще се повишат и ще достигнат между 20° и 25°, като в София ще бъдат около 20°. Вятърът ще е слаб, в Северна България - умерен от запад-северозапад. Само на изолирани места в Рило-Родопската област е възможно да превали слаб дъжд.

Слънчево време с краткотрайни облаци следобед

През по-голямата част от деня ще преобладава слънчево време, което ще създаде усещане за истинска пролет. В следобедните часове ще се наблюдава увеличение на облачността, по-изразено над планинските райони. Валежи са малко вероятни, като само на отделни места в южните планини може да превали краткотраен дъжд.

Планините със повече облаци и слаб риск от валежи

В планинските райони също ще бъде предимно слънчево до обяд, след което ще се развива купеста и висока облачност. Вятърът ще бъде умерен от север-северозапад. Температурите ще останат сравнително ниски - около 13° на 1200 метра и около 5° на 2000 метра. В Рило-Родопската област са възможни краткотрайни превалявания.

По Черноморието - слънце и по-хладни температури

Край морето времето ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността следобед. Вятърът ще бъде слаб от запад-северозапад, но по-късно ще се ориентира от юг-югоизток и ще се усили до умерен. Максималните температури ще са между 16° и 20°. Морската вода остава студена - между 9° и 11°, а вълнението ще бъде слабо - около 1-2 бала.

Рязка промяна - дъжд, вятър и застудяване

Още през следващите дни облачността ще се увеличава и на места, главно в източните и планинските райони, ще започнат валежи от дъжд. Вятърът от северозапад ще се усили и ще доведе до постепенно понижение на температурите. В сряда минималните ще бъдат между 5° и 10°, а максималните ще паднат до 10°-15°.

Студът се връща със сняг в края на седмицата

В четвъртък вятърът временно ще отслабне, но в петък ще се ориентира от север и застудяването ще продължи. Температурите в повечето райони ще паднат около и под 10°, а облачността ще се задържи значителна. Валежи ще има на повече места, като в северните и планинските райони ще превали и сняг. През уикенда времето ще остане студено и облачно, с валежи предимно от дъжд, но в нощните часове в Предбалкана, части от Северна България и високите полета в Западна България ще преминават и в сняг. Минималните температури ще са близки до нулата, а максималните - между 5° и 10°, с малко по-високи стойности в Източна България в неделя.

