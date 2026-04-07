Халите идват. Жълт код в цялата страна

Халите идват. Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт код за силен вятър в цялата страна за сряда, 8 април. Очакват се мощни пориви и чувствително застудяване през целия ден.

Предупреждение за стихията

Според прогнозите на синоптиците едни от най-силните ветрове ще вилнеят в Русе. На територията на общината ще духа силен северозападен вятър с постоянна скорост между 50 и 69 км/ч. На моменти поривите могат да достигнат до 90 км/ч (24 м/с), което създава реални предпоставки за материални щети.

Метеоролозите предупреждават, че с бурния вятър ще нахлуе студена въздушна маса, която ще свали рязко температурите. Максималните стойности през деня трудно ще надхвърлят 10–15 градуса. Очаква се предимно слънчево време, но с временни заоблачавания, като за региона не се изключват и кратки превалявания.

Мерки за безопасност

От местната администрация в Русе призовават гражданите да бъдат изключително предпазливи. Специалистите съветват да се избягва дълъг престой на открито и задължително да се приберат или здраво да се закрепят всички леки предмети по балкони, тераси и дворове, които могат да бъдат отнесени от вятъра.

Шофьорите трябва да карат с повишено внимание и съобразена скорост, особено при преминаване през открити участъци и надлези, където страничните пориви са най-опасни.

При възникване на инциденти или при забелязани опасни обекти, русенци могат да подават сигнали на единния европейски номер за спешни повиквания 112.

