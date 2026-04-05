Времето през седмицата. Ето кога започва захлаждането

През идните дни времето в страната ще премине към по-неустойчив и по-хладен характер. Облачността постепенно ще се увеличава, като на места – най-вече в източните райони и планините – ще превали слаб дъжд. С навлизането на по-студен въздух от северозапад, вятърът ще се усили и ще доведе до осезаемо понижение на температурите. Още в средата на седмицата минималните стойности ще бъдат в интервала между 5°С и 10°С, докато максималните ще достигат едва 8°С–13°С, прогнозират от "Метео Балканс".

В четвъртък се очаква временно отслабване на вятъра, но още в петък той ще се преориентира от север, което ще засили процеса на застудяване. Дневните температури в по-голямата част от страната ще се понижат до около и под 7-9°С. Облачността ще остане значителна, а валежите ще обхванат повече райони. В Предбалкана и по високите полета от Западна България дъждът ще премине в сняг.

През почивните дни ще се задържи сравнително студено за периода. Времето ще бъде предимно облачно, с валежи от дъжд, които на места могат да бъдат по-съществени като количество. През нощта и в по-студените райони – като Предбалкана, части от Северна България и високите полета в Западна България – ще има условия и за превалявания от сняг.

Вятърът ще бъде умерен, с източна компонента, което ще допринася за усещането за по-ниски температури. Минималните стойности ще се доближават до нулата, а максималните през уикенда ще са в границите между 5°С и 9°С, като в неделя в Източна България се очакват малко по-високи стойности.

