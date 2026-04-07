Отиде си още една българска легенда

Напусна ни Янка Рупкина.

Един от големите гласове на българската народна музика си отиде на 87 години тази сутрин след продължително боледуване.

Само преди три дни певицата бе изписана от болница. Тя беше в тежко състояние и не успя да се възстанови.

Рупкина ще бъде запомнена с мощен глас, възпял „Калиманку Денку“ и редица знакови песни за странджанския край и българския фолклор. С трио „Българка“ тя печели световна популярност и представя българското народно пеене по целия свят.

Рупкина ще бъде изпратена в родния си град Бургас, пише nova.bg.

Екипът на Стандарт изказва съболезнования на семейството и близките на Янка Рупкина. Нека душата й почива в мир!

