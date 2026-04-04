Добра и лоша новина за туризма

България е в категорията на сигурните дестинации, интересът към родните курорти се увеличава

Войната в Близкия Изток пренарежда туристическата карта. Дори и за най-отдалечените от горещите точки на конфликта дестинации има проблеми: по-скъпи билети, по-дълги маршрути, повече несигурност. Хората, които искат да пътуват, променят приоритетите си – не златистите пясъци, а сигурността ще бъде поставена на първо място.

Очаква се загуби да понесат не само засегнатите страни, но и популярни дестинации като Кипър, Египет и Турция, дори Гърция е на кантар. Така въпросът, който излиза на дневен ред когато планираме ваканцията си е не „накъде летим“, а „можем ли изобщо да стигнем дотам“.

Къде е мястото на България в пъзела, пренареден от поредния конфликт, който ангажира целия свят? Отговорът на този въпрос става все по-належащ в дните, когато върви усилена подготовка за откриването на летния сезон у нас.

Добрата новина е, че страната ни се позиционира на международния пазар като сигурна дестинация. Запазва се стабилност с лек ръст на резервациите за летния туристически сезон от около 1%, подкрепен основно от пазарите в Централна и Източна Европа. Наблюдава се и положителна тенденция при семейните пътувания с ръст от около 7%, което очертава възможност българските курорти да се позиционират по-силно в този сегмент. Тези данни обявиха представители на туристическия бранш на среща с министъра на туризма Ирена Георгиева през миналата седмица.

Според туроператорите международната ситуация създава допълнителни възможности за страната ни на фона на по-несигурни дестинации. Браншът разчита на вътрешния туризъм за стабилизиране на сезона и настоява за по-активна реклама за насърчаване на пътуванията на български туристи.

Най-сериозен негативен ефект се наблюдава при туристите от Израел, които са ключов пазар за България, особено по отношение на чартърните програми.

Атанас Димитров от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация посочва, че всички туристически резервации от Близкия изток към България са отменени. Проблемите не се изчерпват само с липсата на туристи. Бизнесът е под натиск от кризата с горивата, поскъпването на хранителните продукти, увеличената цена на електроенергията, адаптацията към еврото, намаленото потребление. Всички тези фактори водят до сериозен спад в активността и приходите, каза Димитров пред Нова тв.

За да се избегнат силните негативни ефекти от кризата е необходимо държавата да се обедини около посланието, че България е безопасна за посещение и страната да се рекламира като „Сигурна дестинация“ за почивка в четири сезона с разнообразни видове възможност за отдих. Основен приоритет трябва да бъде пренасочването на фокуса към българския потребител чрез нови и разнообразни продукти, коментира за БТА проф. д-р Мариана Янева, ръководител катедра „Икономика на туризма” в Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

По думите й България трябва да предложи на своите граждани и туристическия бизнес това лято различни стимули, като например ваучери за почивка или данъчни облекчения, по аналогия с мерките в други европейски страни (например Гърция).

Бългapcĸaтa acoциaция нa пpoфecиoнaлиcтитe в мeниджмънтa нa xoтeли (ВАНЕ) изпpaти oфициaлнo пpeдлoжeниe дo Mиниcтepcтвoтo нa тypизмa и cлyжeбния ĸaбинeт зa въвeждaнe нa пaĸeт oт извънpeдни мepĸи. Tяxнaтa цeл e "зaпaзвaнe нa ĸoнĸypeнтocпocoбнocттa нa бългapcĸия тypизъм в ĸoнтeĸcтa нa ecĸaлиpaщия ĸoнфлиĸт в Близĸия изтoĸ и cвъpзaния c нeгo pязъĸ cĸoĸ в цeнитe нa eнepгoнocитeли, cтoĸи и ycлyги".

Oт acoциaциятa oтчитaт знaчeниeтo нa вътpeшния тypизъм ĸaтo нaй-ycтoйчив ceгмeнт в ycлoвия нa ĸpизa и също пpeдлaгaт дъpжaвнo cyбcидиpaнe нa вayчepи зa вътpeшeн тypизъм, както и дaнъчни oблeĸчeния зa ĸoмпaнии, ĸoитo инвecтиpaт в пoчивĸи нa cвoитe cлyжитeли в cтpaнaтa.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com