20 неща, които да направим за планетата

На 28 март светът ще отбележи Часът на Земята за двадесети пореден път. Това е най-мащабната глобална природозащитна инициатива. Провежда се в над 190 държави и територии и се организира от WWF.

През 2007 г. всичко започна със символичен акт (изключване на светлините за час) срещу бездействието на институциите спрямо екологичните проблеми. Днес Часът на Земята е много повече и всеки може да се включи в него по много различни начини.

Тази година Часът на Земята навършва 20 години - също както българския офис на WWF. По този повод WWF споделя 20 идеи за неща, които можем да направим за планетата на 28 март.

1. Включете се в пролетно почистване. На 28 и 29 март ще се проведе традиционното пролетно почистване на София, организирано от Столична община (СО), доброволци и граждански организации вече над 15 години. Предстои и почистване на река Какач в Северен парк, организирано от WWF по повод Часа на Земята. Вижте останалите локации в София и следете за други доброволни инициативи в страната, например в Своге и Белащица. Очаква се тези акции да са много по-мащабни от преди заради силната гражданска енергия, която се зароди около кризата с боклука в столицата.

2. Практикувайте "плогинг". Излизате да потичате из квартала, но виждате разпилени боклуци в междублоковото пространство. Събирате ги и ги изхвърляте в контейнера, след което продължавате с джогинга. Това се нарича "плогинг" - съчетание от спорт на открито и почистване. Практиката се заражда в Швеция през 2016 г., но вече е популярна в много държави.

3. Кажете "Не!" на еднократната пластмаса. Торбички, сламки, прибори, чашки - те не се разграждат в природата, а само се разпадат на малки частици и остават във водата, въздуха, почвите, храната и постепенно се натрупват в телата ни. Така само за седмица "изяждаме" микропластмаса с размера на дебитна карта, според проучване на WWF. А да намалим пластмасата е въпрос на навик.

4. Рециклирайте. Над 60% от отпадъците в сивите контейнери - хартия, пластмаса, метал и стъкло могат да се рециклират и превърнат в нова суровина. Например от пластмасови бутилки могат да се произведат нови бутилки, килими, влакна от полиестер за дрехи, т.н.

5. Дарете старо спортно оборудване. Може би вкъщи имате стари гирички или друго оборудване, което не ползвате. Дарете ги на център за хора в неравностойно положение. Ако тренирате тенис, подарете използваните топки на приют за бездомни животни. Обитателите много ще им се зарадват!

6. Посетете природна забележителност. България е богата на изключителни природни забележителности: скални форми, водопади, пещери. Изберете обект близо до дома ви и си направете хубава разходка през уикенда.

7. Идентифицирайте растения и животни в парка. Отидете в парка и снимайте пет различни дървета и пет различни животни (насекоми, птици, други). Използвайте Google Lens или подобна услуга, за да определите от кои видове са. Потърсете и споделете интересни факти за тях, например защо са важни за околната среда и как можем да ги опазваме.

8. Изявете се като природен фотограф. Отидете на любимо природно кътче във вашето населено място и му направете красиви снимки. Споделете най-хубавите кадри в социалните мрежи, като опишете защо харесвате мястото.

9. Полюбувайте се на звездите. Ако времето позволява, отидете на къмпинг и се насладете на звездите. Само помислете - от безбройните небесни тела, Земята е нашият единствен, красив и специален общ дом. Не заслужава ли той да се грижим добре за него?

10. Посадете зеленчукова градина на покрива. Покривните градини стават все по-популярни по света. В България не са толкова разпространени, но какво от това - бъдете пионери! Ако покривът на вашата жилищна сграда е подходящ, обсъдете идеята със съседите и заедно създайте градина. Ще имате чисти и свежи зеленчуци за трапезата и чудесно занимание за свободното време.

11. Направете веган десерт. Отглеждането на растителни продукти изисква значително по-малко земя, вода и енергия и помага да щадим природни ресурси. Ако обичайно включвате в менюто си животински продукти, може би ще се изненадате колко вкусни десерти могат да се приготвят и без тях. Печива, кремове, бонбони, сладолед… списъкът е дълъг. В интернет има хиляди рецепти за веган изкушения.

12. Без кола. Вместо с кола, ходете на работа с обществен транспорт или пеша. Споделеното пътуване също е вариант. Така помагате за намаляване на вредните емисии и получавате още една възможност за общуване с други хора.

13. Споделете любимите си "зелени" съвети в социалните мрежи. Сигурни сме, че вече прилагате устойчиви практики в ежедневието си - разделно изхвърляне на отпадъци, използване на торби за многократна употреба, пестене на вода или друго. Споделете в пост или стори любимата си "зелена" практика и подканете приятелите си да направят същото в коментар. Така ще получите още полезни идеи.

14. Погрижете се за енергийната ефективност на дома ви. Сменете всички крушки с енергоспестяващи, създайте си навик да изключвате от контакта уредите, когато не ги ползвате и се възползвайте максимално от естествената светлина. Така ще намалите енергийните загуби у дома и сумите в месечната сметка за тока.

15. Запознайте се с творбите на 'eco-friendly' артисти. Ето няколко препоръки: Аурора Робсън, известна със сложните си скулптури и инсталации, изработени от изхвърлена пластмаса; Nils-Udo, пионер на движението Land Art, създава арт инсталации с естествени материали като листа, клони и камъни; Luzinterruptus, колектив от артисти, които творят с помощта на рециклирани материали и LED светлини. Разбира се, винаги можете да потърсите и други в интернет.

16. Посетете природонаучен музей. Ако във вашето населено място има природонаучен музей, отидете да разгледате експозициите. Възможно е за последно да сте били там през ученическите си години. Сега определено ще погледнете на природните чудеса и процеси с други очи.

17. Слушайте подкасти за природата. Появяват се все повече подкасти на български с епизоди на екологични теми, например "Радио Земя", "Радини вълнения" и "На градус и половина". Ако говорите английски, препоръчваме ви Nature Breaking - подкаст на WWF с фокус върху природата.

18. Гледайте с децата си видеата за природата на WWF и Уча.се. Сигурно ще ви е интересно да научите някои стари поверия за силата на явора, ясена и дъба, да научите къде в България има останали стари гори и какви са новите технологии за забавяне на климатичните промени в YouTube канала на WWF. Можете и да се абонирайте за канала, за да не пропускате съдържание.

19. Гледайте документален филм за природата.

Например, "Моят учител октопод" .

Филмът разказва историята на южноафриканския режисьор Крейг Фостър. По време на ежедневното си гмуркане във водите край нос Добра надежда той завързва необичайно приятелство с изумителен октопод, който споделя с него тайните на своя свят. Лентата спечели "Оскар" за най-добър документален филм през 2021 г.

"Човешкият елемент". Посветен на изменението на климата, филмът е хроника на стремежа на фотографа Джеймс Балог да покаже как четирите елемента - въздух, земя, вода и огън - се променят от петия елемент: човешката дейност. Новаторски по отношение на видеозаснемането, документалният филм разкрива как глобалното затопляне е допринесло драстично за горските пожари и ураганите, които нарушават баланса между човека и природата.

20. Подкрепете работата на WWF за опазване на природата в България. През 2026 г. WWF България навършва 20 години и отбелязва редица успехи − от защита на природата на терен и в съда до помощ за екологично отопление на бедни семейства.

