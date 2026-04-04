В кои случаи връщат пълната сума за предплатена ваканция

Туристическите агенции предупреждават, че пълната сума при провалена почивка се възстановява единствено за страните от военните действия - Катар, Дубай, Абу Даби и целия регион на Персийския залив. В това число е и Йордания, където още при стартирането на конфликта пътуванията приключиха и бяха прибрани всички български туристи, пише „Сега“.

По 515 милиона евро на ден са загубите на туристическия сектор в Близкия Изток, сочат данни на Световния съвет за пътувания и туризъм (WTTC). Преди ескалацията прогнозите за 2026 г. предвиждаха приходи от международни посетители в размер на 178 млрд. евро. Днес реалността е коренно различна, пише Euronews.

Бахрейн, Оман и Катар регистрират едни от най-стръмните спадове в индекса за възприятие на сигурността (SPI), който измерва как пътуващите оценяват стабилността на дадена дестинация. В Бахрейн индикаторът спада с 81 пункта до 9,6 от 100, в Оман – с 56,7 пункта до 24,8, а в Катар – с 54,9 пункта до 18,4. Обединените арабски емирства (ОАЕ) отчитат спад от 48,3 пункта до 51,9, а Саудитска Арабия – с 13,6 пункта до 85,3, гласи доклад на туристическата консултантска компания Mabrian, базиран на данни за настроенията на пътуващите и поведението на търсенето на ключови пазари за изходящи пътувания (САЩ, Великобритания, Германия, Франция и Италия).

Турция, която е приела през 2025 година близо 64 милиона туристи, а оборотът на бранша е достигнал 56 милиарда евро, отчита 100% отмяна на резервациите във всички източни и югоизточни градове. Основната загуба са туристите от Иран, които заемат петото място по брой посетители след тези от Русия, Германия, Великобритания и България. Но за най-популярните места като Истанбул, Бодрум или Анталия няма опасност за туристите, поради което там няма масова отмяна на заявките, казват от Съюза на хотелиерите и туроператорите в Средиземноморския регион (AKTOB), пише Дойче Веле.

Египет е най-големият потърпевш, както и преди три години, когато избухна войната в Газа. Туристите се страхуват, че са прекалено близо до военните действия и прекратяват вече сключени договори. За Египет вече се провалят договори за месец април, като се има пред вид, че там програмите приключват в средата на май, посочи пред БНР Павлина Илиева от сдружение "Бъдеще за туризма".

Страда туризмът и в Тунис, въпреки че страната не са въвлечена във военния конфликт.

На този фон страните от северното Средиземноморие може да се превърнат в новия хит за туризъм. Сред печелившите се сочат Испания, Португалия, Малта и Хърватия. Отчита се и нарастващ интерес към Карибския регион.

В доклада на консултантската компания Mabrian се твърди, че има първоначални признаци част от търсенето да се пренасочи от Близкия Изток към дестинации, които се възприемат като по-безопасни, като Испания, Италия или Гърция. Според испанския вестник El País агенциите и компаниите в сектора вече регистрират увеличение на заявките за анулиране на резервации в дестинации, близки до конфликта, като Египет, Йордания и Дубай. Очаква се Испания да поеме част от търсенето от САЩ и Западна Европа - два региона, които са силно чувствителни към промените във възприятието за сигурност. Допълнително конкурентно предимство на страната е въздушната свързаност и диверсифицираната туристическа оферта, която включва градски, културни и плажни дестинации. Това обаче може да се отрази на цените, тъй като търсенето и предлагането се променят.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com