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Искат повече пари за здраве

Искат повече пари за здраве

София. Актуализация на бюджета на здравната каса поискаха в отворено писмo пациенти и болници. Българското здравеопазване е на път да се превърне в же...

22 юни | 18:15
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