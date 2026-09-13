Пациентите поискаха спешна среща с Радев и Ивкова
Пет организации настояват за разговор за лекарствата, ТЕЛК, спешната помощ, здравния бюджет и бъдещето на НСЦРЛП
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Пет организации настояват за разговор за лекарствата, ТЕЛК, спешната помощ, здравния бюджет и бъдещето на НСЦРЛП
Пациентски организации са направили три независими и специализирани консултации относно безопасността на ваксината Пентаксим от Турция, а заключението...
София. В актуализацията на бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) не са предвидени необходимите 96 млн. лв. за лекарства за домашно л...
София. Актуализация на бюджета на здравната каса поискаха в отворено писмo пациенти и болници. Българското здравеопазване е на път да се превърне в же...
София. „Ще ви помагам, ако управляваме ние, но и ако останем в опозиция пак ще ви помагам, все пак в парламента имаме почти 100 депутата. Винаги съм с...