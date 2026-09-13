Капама или пуйка – какво ще сложите на масата за Коледа
т традиционното до модерното: какви са тайните при приготвянето на двете ястия
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т традиционното до модерното: какви са тайните при приготвянето на двете ястия
Необходими продукти и начин на приготвяне
Нова година се слави като празника на месото
Яйцето до 70 ст. на пазара, кило пържоли по-евтини от сирене и кашкавал
Имам страхотна рецепта за плънка на пуйката, похвали се вицепрезидентката на САЩ
За да се отговори на този труден въпрос, Белият дом организира интернет допитване, което да помогне на президента на САЩ да вземе своето решение
Голямото пазаруване за празничната трапеза върви с пълна сила. Много семейства няма да са у дома на Коледа, а други не искат да прекарат часове пред п...
По случай Деня на благодарността, който американците отбелязаха вчера, астронавти от НАСА показаха как приготвят пуйка на борда на Международната косм...
Благоевград. Кметът на община Сандански Андон Тотев получи пуйка, пълнена с ориз и булгур, баница и пита с шоколад от празнуващите роми. Група от 20-...
Вървят по 6 лв. килото и няма да поскъпват, обещават от фермата под липите
Благоевград. Студенти, преподаватели и служители в Американския университет в Благоевград ще честват Деня на благодарността. Празникът се отбелязва в...
Пазаруваме за Коледа днес и утре, бой за плодове по 50 стотинки