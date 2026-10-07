Световни музикални гиганти идват у нас

На 16 октомври 2026 г. в „Топлоцентрала", София ще се проведе четвъртото издание на CreaTech Summit South-East Europe - международен форум за творческите индустрии, технологиите и бизнеса.

Тази година форумът е посветен на креативността в ерата на AI, а част от програмата поставя силен фокус върху музиката, звука и новите аудиовизуални технологии.

Сред международните гости е Пиетро Роси от RedStone Productions и Dolby Labs, инженерът зад Dolby Atmos микса на „A Ballet Through Mud" - оркестровия албум на RZA от Wu-Tang Clan. В рамките на практическата сесия Роси ще представи процеса по създаването на микса и работата с оркестров запис в пространствена звукова среда като Dolby Atmos.

Публиката ще има възможност да чуе микса на място в специално подготвена зала с калибрирана 7.1.4 система на Antelope Audio, която позволява звукът да бъде разположен около и над слушателя, в практически студийна среда.

Зак Захариев от Big Bite Records се включва с лекция посветена на миксирането за съраунд и Dolby Atmos специално за картина. Той ще представи подхода към съвместното миксиране на музика, звукови ефекти и диалог в Dolby Atmos или съраунд среда. Първата част е фокусирана върху миксирането на музиката, а втората - върху въвеждането на музиката към диалога и звуковите ефекти.

Към конференцията се присъединява и Алфонсо Перес Сото, съосновател и главен изпълнителен директор на AMP Global, с над 25 години опит в международната музикална индустрия. Преди създаването на AMP Global той е президент за развиващите се пазари и изпълнителен вицепрезидент „Корпоративно развитие" в Warner Music Group. На CreaTech Summit той ще говори за бъдещето на музиката в контекста на промените в глобалния музикален бизнес и новите модели за развитие и инвестиции в сектора.

Аудиовизуалната програма включва и панела „Изкуствен интелект срещу артистичен интелект в анимацията", който събира Шарл-Филип Боулс, продуцент от парижкото Brunch Studios, работил по анимационни и визуални проекти за заглавия като League of Legends, Valorant, World of Warcraft и Starfield; Стани Милев, основател и творчески продуцент на българското анимационно студио Chase a Cloud, с опит в 2D и 3D анимацията и VFX; Стоян Стоянов, партньор и Studio Lead в Elektrick.Me, работещ в областта на 3D анимацията, дигиталното изкуство и мащабните визуални преживявания; и Ларс Т. Моен от Ragdoll Entertainment с проекти като CGI по Dune Awakening и War Robots: Frontier. Четиримата ще обсъдят как AI навлиза в професионалните процеси в анимацията и как променя работата на артистите и творческите екипи.



В рамките на вечерната програма ще бъде представена и интерактивна AI инсталация и танцов пърформанс, при които движението, звукът и взаимодействието на публиката ще се превръщат в динамични визуализации в реално време.

CreaTech Summit South-East Europe 2026 ще се проведе на 16 октомври в РЦСИ „Топлоцентрала“, София. Участието е безплатно с предварителна регистрация.