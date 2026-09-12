Брацигово връща блясъка си, става център на реставратори
Международен форум събра власт, строители, архитекти и общественици в града на майсторите от Възраждането
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Международен форум събра власт, строители, архитекти и общественици в града на майсторите от Възраждането
Зелената сделка няма да е успешна без култура, каза генералният секретар на "Европа Ностра"
Децата забравят да пишат на ръка, намаляват умствените им способности, коментират педагози
Първата у нас хорова формация на библиотекарите се роди в Града на липитеОт няколко месеца Градът на липите има действащ хор на библиотекарите с разпо...
Директорът на най – голямото училище в Южна България СОУ "П. Р. Славейков" Милко Багдасаров изнесе изключително интересна лекция с презентация на тема...