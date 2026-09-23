Елитът на ядрената индустрия се събира в София

София събира представители на водещи световни компании и експерти в областта на ядрената индустрия на международен форум. Във фокуса на конференцията са новите ядрени мощности на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, технология AP1000, малките модулни реактори и финансирането на новото ядрено строителство.

Събитието ще се състои на 1 и 2 октомври 2026 г. в хотел InterContinental Sofia. Това е 5-тата Международна ядрена конференция и изложение, организирана от Българския енергиен и минен форум (БЕМФ), под патронажа на Министерство на енергетиката и под надслова „Ядрената енергия – от амбиции към реализация“.

Основни акценти в програмата на конференцията са:

актуална информация от представители на водещи световни компании, експерти и дипломати за ролята и развитието на ядрената индустрия;

актуален статус, специфични характеристики и напредъка на проекта на 7 и 8 блок в АЕЦ „Козлодуй“ с технологията AP1000;

последни новини за напредъка на технологиите на малките модулни реактори и проекти в развитие;

ядрената енергия, финансирането и застраховането на ядрените проекти – професионален преглед от европейски и световни финансови институции и консултантски компании;

лицензионни аспекти на АР1000 на европейския пазар;

иновации в ядрената енергетика – симбиозата с центровете за данни, ролята на изкуствения интелект и ролята на киберсигурността.

Форумът ще събере представители на български и европейски институции, международни организации, регулаторни органи, финансовия сектор и водещи компании от ядрената индустрия. В програмата са включени презентации от Excel (САЩ), Westinghouse, Framatome/EDF, Сименс, Европейската комисия, Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), Световната банка, Европейската инвестиционна банка, АЯР, БЕХ, „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“, Marsh, CMS и други големи компании.

Друг акцент на събитието е възможностите за включване на българския бизнес във веригата на доставки на новото ядрено строителство. Форумът представлява интерес не само за традиционните компании от ядрения сектор, но и за предприятия в областта на инженеринга, строителството, машиностроенето, електрооборудването, автоматизацията, материалите, IT и киберсигурността. Специално внимание ще бъде отделено на малките модулни реактори (SMR) и възможностите за тяхното приложение в България, както за производство на електроенергия и топлинна енергия, така и за водород и за индустриални нужди.

Двудневният форум ще завърши с международна дискусия за начините за ускоряване на реализацията на новите ядрени проекти в Европа – логичен финал на събитието, чиято основна цел е да премести разговора за ядрената енергетика от намеренията към конкретни проекти.