Всичко по темата Ядрена енергетика

Елитът на ядрената индустрия се събира в София
Във фокуса на конференцията са новите ядрени мощности на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, технология AP...
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Във фокуса на конференцията са новите ядрени мощности на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, технология AP...
САЩ ще помогнат на Саудитска арабия
Загреб планира почти да удвои дела на ядрената енергия в своя микс
Войни, енергийна криза и нуждите на индустрията връщат ядрената енергия в центъра
Основното решение за изграждането на седми и осми блок на АЕЦ "Козлодуй" се очаква да бъде взето пре...
Кадровият проблем забавя развитието на ядрената енергетика у нас
Става дума за договора за инженеринг за новите ядрени мощности
Към настоящия момент АЕЦ "Козлодуй" ЕАД експлоатира два ядрени енергийни блока - Пети и Шести
Проектът за изграждане на 7-и и 8-и блок в ядрената централа "Козлодуй" е стратегически за България...
Бяха обсъдени и въпроси, свързани с лицензирането на реакторите, както и времевата и финансовата рам...
Вече всичко е почистено, няма опасност нито за хората в централата, нито за околната среда
Българската страна е поставила изискване за минимум 30% участие на местни компании в проектирането,...
Изтичане на радиоактивна вода е станало във вторник
Спирането е координирано с Електроенергийния системен оператор
Благодарение на отличното сътрудничество между България и САЩ са предприети необратими действия за г...
В посрещането на доставката ще се включи министърът на енергетиката Владимир Малинов
България ще строи два нови блока на атомната електроцентрала в дунавския град
Има опасения по отношение на строителството на нови блокове в АЕЦ
Това оказва все по-негативна роля в европейската политика през последната година
Той знае за контакти на политици с фирми относно проекта