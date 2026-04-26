40 години след Чернобил - страхът отстъпва, атомът се завръща

40 години след аварията в Чернобил ядрената енергия отново излиза на преден план в глобалната политика и икономика. Анализ на Асошиейтед прес показва рязка промяна в нагласите, подхранена от енергийни кризи и геополитически конфликти.

Над 400 реактора вече работят в света, а десетки нови се изграждат. Ядрената енергия отново се разглежда като ключов фактор за сигурност и нисковъглеродно производство.

Чернобил - катастрофата, която промени всичко

Аварията в Чернобилска АЕЦ през 1986 година остава един от най-тежките ядрени инциденти в историята. Взривът в четвърти реактор разпространи радиация в голяма част от Европа и остави дълготрайни последици. Събитието, заедно с аварията във Фукушима-1, доведе до десетилетия на недоверие към ядрената енергетика.

Глобален обрат към атомната енергия

Днес картината е различна. По данни, цитирани от Асошиейтед прес, ядрената енергия осигурява около 10 процента от световното електропроизводство и близо една четвърт от нисковъглеродните източници. Нови технологии, по-високи стандарти за безопасност и натискът за декарбонизация променят отношението към сектора.

Изпълнителният директор на Международната агенция по енергетика Фатих Бирол заявява, че възраждането вече е факт. По думите му войната в Близкия изток допълнително ускорява процеса и прави ядрената енергия стратегически избор за редица държави.

САЩ, Китай и новата надпревара

Съединените щати остават най-големият производител на ядрена енергия с 94 реактора и около 30 процента от глобалното производство. Вашингтон планира значително разширяване на капацитета до 2050 година.

Китай също настъпва агресивно, като разполага с десетки реактори и строи нови мощности с цел да изпревари САЩ. Страната се превръща в ключов играч в глобалната надпревара за енергийно влияние.

Европа между отказа и завръщането

В Европа темата остава силно разделяща. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен признава, че отказът от ядрената енергия е бил стратегическа грешка. Делът ѝ е спаднал от около една трета през 1990 година до приблизително 15 процента днес.

Франция, Швеция и Финландия подкрепят развитието на сектора, докато Германия окончателно се отказа от ядрените мощности през 2023 година. В същото време Европейският съюз разглежда малките модулни реактори като бъдеще на индустрията.

Войни, кризи и енергийна сигурност

Геополитическите сътресения играят ключова роля в новия интерес към атомната енергия. Войната в Украйна и напрежението в Близкия изток подчертават зависимостта от изкопаеми горива и необходимостта от стабилни алтернативи.

Украйна продължава да разчита сериозно на атомната енергия, която осигурява около половината от електричеството ѝ. В същото време Русия разширява влиянието си чрез строителство на реактори в различни региони по света.

Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси подчертава, че търсенето на надеждно и нисковъглеродно електричество ще продължи да расте, което прави ядрената енергия все по-необходима.

Новата реалност - между риск и необходимост

Въпреки историческите страхове и спомените от катастрофи, светът постепенно преосмисля ролята на атомната енергия. Днес тя се разглежда не само като риск, но и като ключов инструмент за енергийна независимост и устойчиво развитие.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com