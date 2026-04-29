Балканска страна готви мащабна трансформация, прави решителна крачка към Вашингтон

Хърватия се подготвя за мащабна енергийна трансформация, залагайки на "мирния атом" като основен стълб на своята независимост. По време на срещата на върха на инициативата "Три морета" в Дубровник премиерът Андрей Пленкович обяви амбициозен план за разширяване на ядрените мощности на страната и затягане на партньорството със САЩ, предава ХИНА.

Целта е 30% ядрена енергия до 2030 година

Загреб планира почти да удвои дела на ядрената енергия в своя микс - от сегашните 16% на най-малко 30% в рамките на следващите четири години. Ключът към този скок се крие в модернизацията и разширяването на АЕЦ "Кръшко", която Хърватия управлява съвместно със Словения.

"Информирали сме словенската страна, че сме напълно готови за разширяване на капацитета на централата", заяви Пленкович. Въпреки че официалният експлоатационен срок на съоръжението е до 2043 г., експертите вече чертаят планове за удължаването му до 2063 г., превръщайки го в дългосрочен гарант за регионалната сигурност.

Американски технологии и стратегически съюз

В рамките на форума Хърватия направи решителна крачка към Вашингтон, подписвайки съвместно изявление за сътрудничество в областта на гражданската ядрена енергетика. Проведени са и преки разговори с енергийния гигант "Уестингхаус"– компанията, изградила "Кръшко", която сега предлага иновативни технологии от ново поколение.

Премиерът Пленкович не пропусна да отбележи промяната в настроенията в Европа. Според него държави като Германия и Белгия, които се отказаха от ядрената енергия след аварията във Фукушима, все по-често признават, че това е било грешка. "В Хърватия съществува широк обществен консенсус. Ядрената енергия е чист източник без въглеродни емисии, който ни дава стабилност“, подчерта той.

Когато възобновяемите източници не стигат

Темата за енергийната сигурност бе подсилена и от литовския президент Гитанас Науседа. Той сподели горчивия опит на своята страна, която след затварянето на единствената си АЕЦ през 2009 г. изпитва сериозен недостиг на ток. Въпреки че Литва вече покрива 70% от нуждите си чрез слънце и вятър, Науседа призна, че без базова мощност стабилността на доставките остава под въпрос – аргумент, който допълнително наля вода в мелницата на хърватските планове.

С подкрепата на американските технологии и ясна политическа воля, Хърватия се позиционира като нов лидер в ядрената енергетика на Адриатика, превръщайки Дубровник в отправна точка за един нов, „зелен“ и атомен дневен ред.

