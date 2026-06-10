Морето завря от риба. Купуват сафрида на 2 евро, продават го на 18

Уловът на сафрид е скочил с 200 процента през първите пет месеца в сравнение със същия период на миналата година. Това каза на пресконференция в Бургас Димитрина Чакърова от отдел "Опазване на рибните ресурси" към Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА).

Ръст се отчита и при скорпида – уловът му е три пъти по-голям спрямо миналата година, посочи Чакърова. Обратната тенденция се наблюдава при попчетата, чийто улов е намалял, добави тя, цитирана от БТА.

Морето в момента е богато на хамсия, цаца и сафрид. Това е добра новина и за туристите - ресторантите край брега ще разполагат с прясна риба през лятото, вместо да разчитат на замразени запаси от предходни сезони.

Ако изобилието се запази, есента се очаква да донесе и богат улов на паламуд, посочиха от агенцията.

Проверка на "Стандарт" по рибните борси във Варна и Бургас показа, че сафридът върви от 1,5 до 7 евро за килограм:

Бургас – пазар „Краснодар“

– дребен български сафрид: 2 евро/кг

– едър български сафрид: 7 евро/кг

– гръцки едър сафрид: 5 евро/кг

Варна – рибни борси и пазари

– дребен сафрид: 1.50 евро/кг

– едър сафрид: до 10 евро/кг

Каварна – директно от рибарите

– прясно уловен сафрид: около 7 евро/кг

Приморско – борса

– миналата година: 6 лв./кг

– тази година: 6 евро/кг

При тези цени порция сафрид в заведенията по Черноморието ни върни от 8 до 18 евро.

Забраната за улов на бяла мида продължава да действа поради сериозния спад в наличния ресурс, съобщи изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) Милен Димитров.

Данните показват, че количествата уловена бяла мида са намалели значително – от над 818 тона през 2017 г. до 216 тона през 2023 г.

Според специалистите действащият Закон за рибарството и аквакултурите не отразява актуалните условия в сектора и се нуждае от цялостна модернизация. Работата по неговото обновяване продължава, но процесът се забавя от няколко години.

Изпълнителният директор посочи, че нормативната уредба е изградена върху концепции, създадени преди десетилетия, което затруднява ефективното управление на рибарските дейности. По думите му остарелите разпоредби създават сериозни проблеми за сектора.

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