Ад в "уж" мирно време: Военна заплаха парализира Черноморието ни

Брутална военна драма се разигра в акваторията на Черно море, изправяйки на нокти граничните служби и силите на НАТО на броени километри от родните ни плажове! Мистериозен боен дрон с нарушена цялост бе забелязан да дрейфува застрашително в морските води в непосредствена близост до Ахтопол. Ситуацията бързо ескалира в извънредно положение, тъй като обектът е представлявал директна и смъртоносна заплаха за преминаващите търговски кораби, рибарски лодки и туристическия сезон по Южното Черноморие.

Подкулисен трилър: Международна флотилия на крак

Веднага след подаването на сигнала, новосформираната Противоминна военноморска група в Черно море, в която участват флотовете на България, Румъния и Турция, започна мащабна акция по прихващане. Първи до опасната зона се добра турският минен ловец „Акчай“. Чуждестранният екипаж извърши незабавен първоначален оглед на плаващия апарат. Заради сложната конструкция и реалния риск от задействане на скрит експлозив обаче, чуждите военни бяха принудени да поискат светкавично подкрепление от българските специални части.

Контролиран ад: Българските момчета влизат в действие

Истинският екшън настъпи, когато на сцената излязоха елитните български военноморски водолази от състава на тактическата група за противоминни операции. Оценявайки ситуацията като високорискова и невъзможна за безопасно транспортиране, родните спецове взеха единственото правилно решение – бърза и безмилостна ликвидация на място. С хладнокръвие и прецизност, водолазите поставиха мощен заряд и взривиха дрона в упор чрез контролиран подводен взрив, чието ехо разцепи морската тишина край Ахтопол.

Благодарение на тази светкавична намеса на ръба на бръснача, трагедията бе предотвратена, а плавателният коридор е напълно прочистен и безопасен. Този инцидент обаче за пореден път повдигна зловещия въпрос колко близо до родните брегове всъщност се разиграва глобалният военен конфликт.

