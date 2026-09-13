Водолази откриха изчезналото 7-годишно дете от "Хармани"
Издирвателната операция приключи
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Издирвателната операция приключи
Водорази взривиха драйфиращото чудовище преди да пострадат летуващите
Водолазната група рискувала живота си
Установено е със сигурност, че тялото е на търсения мъж
Намират го по време на подводна операция
Правят го в различни условия в база Искър
Достъпна е за водолази, които имат ниво Open Water Dive
Поредно любопитна находка във водите на нашето море
Машинното отделение е компрометирано, корабът вече се води потънал
Задната част на кораба е потънала, търсят липсващи документи
Нямало как да потъне повече
Корабът преминал Босфора и потънал някъде край нашите брегове
Пристигналите на място огнеборци опитали да открият тялото, но безуспешно предвид голямата дълбочина
Близките му са наели лодки и водолази
Дайвинг фанатици вдигаха тостове за юбилея на училището си
Две момчета са изчезнали във водите на р. Янтра, екип водолази ги издирва.Около 15.00 часа е подаден сигнал за две момчета, влезли във водите на река...
Бедственото положение остава Водолази от „Напоителни системи" ще влязат днес в язовир „Рогозен -1" край хайрединското село Рогозен, за да обследват п...
Водолази от ФБР и шерифската служба претърсват малко езеро в Сан Бернардино, щата Калифорния, като част от разследването на стрелбата от миналата седм...
Търсачи на съкровища откриха край бреговете на Флорида потънал преди 3 века испански галеон, натоваен със златни монети на стойност 4,5 млн. долара, с...
Водолази ще отпразнуват Великден на дъното на морето край Приморско. Те ще се гмурнат точно в 10 часа на 12 април, запасени предварително с великденск...