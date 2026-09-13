Историческа сделка! САЩ дават зелена светлина на Саудитска Арабия за ядрена енергия
На прага са на многомилиардно споразумение, което може да промени баланса на силите
Следете всички новини, анализи и коментари за Ядрена Енергия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
На прага са на многомилиардно споразумение, което може да промени баланса на силите
След десетилетия колебание, Казахстан влиза в ядрената ера
Трансформацията на световната икономика вече започна
Реакторът с торий обещава по-евтина, по-чиста и по-безопасна енергия
Брюксел предлага зелените сектори да получат регулаторни облекчения
Унгария готова да наложи вето
Правилата на енергийната борса са несъвършени, наложително е да ги променим
Става въпрос за компания за ядрена енергия
Как се управляват радиоактивните отпадъци у нас? Какво става с отработилото ядрено гориво? Как се извеждат от експлоатация четирите малки ректора ВВЕР...
Електроенергийният микс на бъдещето се крие в оптималния баланс между ядрената енергия и възобновяеми източници. Това са двете "най-зелени" енергии, к...
Токио. На неделен протест срещу атомната енергия в Токио излязоха десетки хиляди японци. Демонстрацията е по повод наближилата трета годишнина от ката...
Пекин. Великобритания отвори вратата за инвестиции от Китай в ядрения си сектор в четвъртък, като финансовия министър Джордж Осбърн покани китайски...
Ню Йорк. Половината от ядрената енергия на САЩ се генерира от ураново гориво от 20 000 разглобени руски бойни глави, в следствие на знаков договор за...
Почина бившият директор на авариралата преди две години японска атомна централа „Фукушима" Масао Йошида. Той ръководеше дейностите по овладяване на бе...