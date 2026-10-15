Култура

Пол Маккартни се произнесе за филмите за Бийтълс

Дългоочакваната четирисерийна биографична поредица ще включва по един филм за всеки от четиримата музиканти

Пол Маккартни се произнесе за филмите за Бийтълс
Снимка: БГНЕС
15 окт 26 | 15:55
127
Григор Атанасов

Пол Маккартни се притеснява, че в предстоящите филми за „Бийтълс“ отново ще бъде представен като по-нисък от останалите членове на групата.

Дългоочакваната четирисерийна биографична поредица на режисьора Сам Мендес, посветена на легендарната британска група, ще включва по един филм за всеки от четиримата музиканти. Премиерата е насрочена за април 2028 г. В ролите на Пол Маккартни, Джон Ленън, Джордж Харисън и Ринго Стар ще влязат съответно Пол Мескал, Харис Дикинсън, Джоузеф Куин и Бари Киогън, съобщи „Индипендънт“.

84-годишният Маккартни подкрепя проекта и е предоставил пълните права за използване на музиката на групата във филмите. Наскоро обаче той призна в подкаста Good Hang на Ейми Полър, че има конкретно притеснение относно начина, по който ръстът му е представян във филмите за „Бийтълс“.

Легендарният певец и автор на песни обясни, че е бил висок колкото Ленън и Харисън, докато Стар е бил малко по-нисък. Въпреки това в няколко филмови адаптации Маккартни е представян като по-нисък от колегите си.

„И познайте какво? Мескал е по-нисък от актьора, който играе Джон“, пошегува се Маккартни в подкаста, предизвиквайки бурен смях у Полър и екипа ѝ.

„Казах си: „Сам, има само едно нещо, което трябва да ти кажа. Пол е малко по-нисък“, разказа музикантът за разговора си с режисьора Сам Мендес.

Пол Мескал е висок около 180 см, докато Харис Дикинсън е около 188 см. „Не знам как Сам ще се справи с това“, пошегува се Маккартни.

Той разказа още, че Мендес му е изпратил снимка от снимачната площадка в деня, когато четиримата актьори пресъздавали прочутата обложка на албума Abbey Road, пресичайки едноименната улица в Лондон.

„А актьорът, който играе Пол, е видимо по-нисък“, отбеляза Маккартни. „А и не можеш да сложиш повдигащи стелки на боси крака“, добави Полър.

Маккартни е имал подобни притеснения и преди. Фронтменът на групата Wings разказа, че за първи път се е подразнил от начина, по който е представен ръстът му, докато гледал филма на Сам Тейлър-Джонсън от 2009 г. „Младият Джон Ленън“.

Във филма Джон Ленън е изигран от Арън Тейлър-Джонсън, който е висок около 180 см, а Пол Маккартни – от Томас Броуди-Сангстър, чийто ръст е около 178 см.

„Моят герой е някакъв слабак, по-нисък от Джон. Джон ме поваля на пода. Казах си: „Сам, това не е вярно“, сподели Маккартни.

По думите му режисьорката обяснила, че става дума за игрален, а не за документален филм. „Благословена да е, защото и до днес сме добри приятели“, добави музикантът.

Маккартни обаче не останал доволен от обяснението. „Помислих си: „Хм… не ми харесва това обяснение“. Но вече не можех да направя нищо, защото филмът беше готов. И ето ме – малкият Пол, а Джон – големият герой. Казах си: „Не, това не е вярно!“, заяви той.

Тагове:
Автор Григор Атанасов

Още по тема Музика
Още от Култура
Коментирай