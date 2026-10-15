Пол Маккартни се произнесе за филмите за Бийтълс

Пол Маккартни се притеснява, че в предстоящите филми за „Бийтълс“ отново ще бъде представен като по-нисък от останалите членове на групата.

Дългоочакваната четирисерийна биографична поредица на режисьора Сам Мендес, посветена на легендарната британска група, ще включва по един филм за всеки от четиримата музиканти. Премиерата е насрочена за април 2028 г. В ролите на Пол Маккартни, Джон Ленън, Джордж Харисън и Ринго Стар ще влязат съответно Пол Мескал, Харис Дикинсън, Джоузеф Куин и Бари Киогън, съобщи „Индипендънт“.

84-годишният Маккартни подкрепя проекта и е предоставил пълните права за използване на музиката на групата във филмите. Наскоро обаче той призна в подкаста Good Hang на Ейми Полър, че има конкретно притеснение относно начина, по който ръстът му е представян във филмите за „Бийтълс“.

Легендарният певец и автор на песни обясни, че е бил висок колкото Ленън и Харисън, докато Стар е бил малко по-нисък. Въпреки това в няколко филмови адаптации Маккартни е представян като по-нисък от колегите си.

„И познайте какво? Мескал е по-нисък от актьора, който играе Джон“, пошегува се Маккартни в подкаста, предизвиквайки бурен смях у Полър и екипа ѝ.

„Казах си: „Сам, има само едно нещо, което трябва да ти кажа. Пол е малко по-нисък“, разказа музикантът за разговора си с режисьора Сам Мендес.

Пол Мескал е висок около 180 см, докато Харис Дикинсън е около 188 см. „Не знам как Сам ще се справи с това“, пошегува се Маккартни.

Той разказа още, че Мендес му е изпратил снимка от снимачната площадка в деня, когато четиримата актьори пресъздавали прочутата обложка на албума Abbey Road, пресичайки едноименната улица в Лондон.

„А актьорът, който играе Пол, е видимо по-нисък“, отбеляза Маккартни. „А и не можеш да сложиш повдигащи стелки на боси крака“, добави Полър.

Маккартни е имал подобни притеснения и преди. Фронтменът на групата Wings разказа, че за първи път се е подразнил от начина, по който е представен ръстът му, докато гледал филма на Сам Тейлър-Джонсън от 2009 г. „Младият Джон Ленън“.

Във филма Джон Ленън е изигран от Арън Тейлър-Джонсън, който е висок около 180 см, а Пол Маккартни – от Томас Броуди-Сангстър, чийто ръст е около 178 см.

„Моят герой е някакъв слабак, по-нисък от Джон. Джон ме поваля на пода. Казах си: „Сам, това не е вярно“, сподели Маккартни.

По думите му режисьорката обяснила, че става дума за игрален, а не за документален филм. „Благословена да е, защото и до днес сме добри приятели“, добави музикантът.

Маккартни обаче не останал доволен от обяснението. „Помислих си: „Хм… не ми харесва това обяснение“. Но вече не можех да направя нищо, защото филмът беше готов. И ето ме – малкият Пол, а Джон – големият герой. Казах си: „Не, това не е вярно!“, заяви той.