Огромно признание за Роби Уилямс

В чест на Националния ден на албума албумът на Роби Уилямс „Sing When You're Winning“ ще бъде преиздаден на винил.

National Album Day обяви Роби Уилямс за „Икона на албума“ и потвърди специално винилово преиздание на „Sing When You're Winning“ по повод годишнината на инициативата. Отличието се връчва като част от събитието National Album Day 2026, което тази година е посветено на „изкуството на албума“ и на артистите, които споделят личните си истории чрез този музикален формат, съобщава „Виести“, предава БГНЕС.

Тазгодишното издание ще бъде деветото поред, откакто инициативата стартира през 2018 г., и се организира в партньорство с BBC Radio 2. Събитието е съвместна инициатива на BPI – британската асоциация на звукозаписните компании и независимите издатели, стояща зад наградите BRIT и Mercury Prize – и ERA, асоциацията за дигитални развлечения и търговия на дребно, която организира Record Store Day.

Признанието идва след впечатляващата кариера на Уилямс, който е продал над 90 милиона албума. Шест от неговите албуми са сред 100-те най-успешни в историята на британските класации, а 16 са достигали първо място.

Уилямс е носител на рекордните 18 награди BRIT и пет отличия „Айвър Новело“. Съвсем наскоро той изпълни „Desire“ с Лаура Паузини и Никол Шерцингер на финала на Световното първенство по футбол през 2026 г., след като бе назначен за официален музикален посланик на ФИФА.

„Изключително сме щастливи и поласкани, че Роби прие поканата ни да бъде посланик на албумния формат и да подкрепи National Album Day, който тази година отдава почит на емблематични изпълнители и техните албуми. Той безспорно е музикална икона и с мощния си глас се присъединява към други големи артисти, които отстояват културното значение на албумния формат“, заяви представител на National Album Day.

„Радвам се, че съм част от тазгодишния National Album Day, който празнува изкуството на албума и значението му. А като говорим за албуми – преиздават един от моите. Може би го знаете -„Sing When You're Winning“, коментира Уилямс.