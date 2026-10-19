В Албания е страшно. Летят камъни срещу властта

Демонстранти са нападнали снощи с камъни централата на управляващата Социалистическа партия на Албания и няколко други институции по време на продължаващите протести в страната. Полицията се е намесила незабавно със сълзотворен газ и водно оръдие, за да отблъсне групата протестиращи от помещенията на централата, чиято входна врата е била разбита, предаде БТА.

Председателят на парламентарната група на социалистите Таулянт Бала реагира след нападението срещу централата, като обвини лидера на основната опозиционна Демократическа партия на Албания Сали Бериша, че стои над актовете на насилие в Тирана в последните дни. Според Бала събралите се пред централата демонстранти са платени от него и от лидерите на още няколко опозиционни сили – „Агрон Шехай, Арлинд Чори и чужди ръце“.

По сведения на портала по време на шестия ден на протести в страната на площад „Скендербег“ в центъра на Тирана протестиращи са хвърляли коктейли „Молотов“ и други пиротехнически средства по сгради и служители на реда, при което униформата на един полицай се е запалила. Не се съобщава какво е състоянието му.

Пламъци са обхванали сградите на Министерството на инфраструктурата, вътрешното министерство, както и помещения на полицейско управление, при което са били ранени 10 служители на реда. От албанското здравно министерство съобщиха, че в рамките на неделния протест са били ранени общо 65 души, от които 37 полицаи.

Албанският премиер Еди Рама заяви, че държавата няма да отстъпи пред лицето на насилието и призова студентите, които искат диалог, да се срещнат с него, припомня медията. От Европейската комисия осъдиха актовете на насилие, като подчертаха, че реакцията на властите трябва да бъде в съответствие със закона и пропорционална. Докладчикът за Албания в Европейския парламент Андреас Шидер призова за незабавно прекратяване на ескалацията.

Междувременно посещение на албанския премиер във Виена, планирано за понеделник, беше отменено.

В неделя Рама обвини Русия, Иран, крайнолявото движение „Антифа“, политически и религиозни екстремисти, както и лидера на опозиционната Демократическа партия Сали Бериша, като част от сложна мрежа за влияние, която подстрекава протестите в страната с цел предизвикване на насилие и разпространяване на дезинформация.

Протестиращите студенти, които поведоха кампания с цел оставката на премиера Еди Рама, обвиняват властта в корупция и пренебрегване на образованието. Демонстрациите им следват месеци на мирни протести срещу продажбата на девствена част от албанското крайбрежие за строителството на курорт, свързван с Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп. Студентските протести през тази седмица са белязани от сблъсъци с полицията, а демонстранти запалиха правителствени сгради и банки и нанесоха щети на публична и частна собственост.

Опозиционният лидер Сали Бериша заяви в неделя на пресконференция, че по време на протеста е имало план за нападение на централата на ръководената от него Демократическа партия в центъра на Тирана. Той не представи доказателства за тези твърдения, пише Евронюз Албания. Според Бериша, без да бъде провокирана от демонстрантите, полицията е използвала голямо количество сълзотворен газ срещу лица, събрали се в двора на централата.

Той коментира и присъствието на непълнолетни на протестите, като заяви, че Демократическата партия ще се ангажира да ги защити. На 21 непълнолетни, участвали в демонстрациите, вчера беше определена мярката „надзор от страна на близките“, а на други трима – мярката „подписка“, информира още Евронюз Албания.