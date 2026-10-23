Земята се разтресе с огромна сила. Тибет брои жертвите

Мощно земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет и причини смъртта на най-малко 16 души, а броят на ранените достигна 65. Поне 339 жилища са разрушени, като спасителните екипи продължават да оценяват щетите. Над 12 000 души са преместени на безопасни места, съобщи китайската държавна агенция Синхуа. По последни данни на Ройтерс земетресението е последвано от 413 вторични труса, които допълнително усложняват обстановката.

Силният трус изненада хората през нощта

Земетресението е регистрирано в четвъртък в 22:33 часа местно време в района на град Нагчу, Северен Тибет. Епицентърът е разположен на около 190 километра източно-североизточно от града и приблизително 400 километра от тибетската столица Лхаса.

Според Китайския център за сеизмични мрежи огнището е било на дълбочина едва 10 километра. Американската геоложка служба посочва дълбочина от 18 километра.

Засегнатата територия е слабо населена и се намира на близо 4900 метра надморска височина. Жители разказват, че са били събудени от силното разклащане на сградите и са побягнали навън. Някои са прекарали остатъка от нощта в автомобилите си.

Спасителите извадиха хиляди хора от опасните райони

Първоначално властите съобщиха за 32 ранени, от които 11 в тежко състояние. Впоследствие броят на пострадалите нарасна до 65, докато потвърдените жертви останаха 16.

Над 300 полицейски служители са изпратени в засегнатите населени места, за да подпомагат спасителните операции. Пожарникари и аварийни екипи разчистват отломки, проверяват повредените сгради и изграждат временни убежища за останалите без дом.

Асошиейтед прес съобщи, че най-малко 339 къщи са рухнали. Местните власти продължават огледите, тъй като много от засегнатите селища са разположени във високопланински и труднодостъпни райони.

Стотици вторични трусове

Китайските сеизмолози са регистрирали 413 вторични труса след основното земетресение. Част от тях са били с магнитуд между 3 и 4.

Според китайската държавна телевизия това е най-силното земетресение в региона през последните пет години. Ройтерс уточнява, че трусът е най-мощният, регистриран в Китай от януари 2024 г.

Районът има трагична история със земетресенията. През 2010 г. трус с магнитуд 7,1 в съседната провинция Цинхай отне живота на най-малко 2698 души, а близо 300 останаха в неизвестност.