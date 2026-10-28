Съдът реши за убиеца на Слави Бинев. Подробности за фаталната Ния

Ния Темиз е в Турция и настоява да даде показания дистанционно. Бизнес конфликт, стотици хиляди евро и фатална среща в дома на бившия евродепутат са в...