Спираме парното с подписа на съседи
Новата наредба ще изкривява сметките на много абонати, смятат топлинни счетоводители София. По-трудно ще заявяваме нулево или по-ниско от предходната...
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Новата наредба ще изкривява сметките на много абонати, смятат топлинни счетоводители София. По-трудно ще заявяваме нулево или по-ниско от предходната...
Парното скача до 18,9 на сто от 1 юли, реши ДКЕВР. Най-много топлото поскъпва в Русе - от 77,56 на 90,09 лв. за мегаватчас. Следва София, където скокъ...
Столичната "Топлофикация" влага 130 млн. евро в нова инсталация