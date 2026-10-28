Общество

Ад на пътя. Летят пожарни и линейки (ОБНОВЕНА)

Два тира и автобус се запалиха след катастрофа

Ад на пътя. Летят пожарни и линейки (ОБНОВЕНА)
28 окт 26 | 8:00
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Мира Иванова

Два тира и международен автобус с 38 пътници се запалиха след катастрофа на пътя Русе-София, в района на село Масларево. По първоначална информация са загинали два шофьори. Има леко пострадали пътници.

Единият тир е български, а другият - румънски.

Катастрофата е станала тази нощ около 02:30 ч. Към момента е изяснено, че първоначално са се ударили двата тира, след което са се запалили. След това в тях се е ударил международният автобус, който също се е запалил. Преди това 38-те пътници са били изведени.

Автобусът е пътувал от Букурещ за Солун. Катастрофата е станала между селата Страхилово и Масларево.

Изградени са обходни маршрути през селата. На място има екипи на пожарна, Спешна помощ и полиция.

автобус пожар1
Тагове:
Автор Мира Иванова

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1 Коментара
Валентин Любенов
преди 6 минути

Докато не се построи сериозна магистрала от Русе на юг до Гърция,ама не такава,като Боксовите "магистрали" ще е така. Но след галактическия рекорд за строителство с "Хемус" от 52 години и почти толкова със "Струма" не ми се вярва да стане скоро.

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