Ад на пътя. Летят пожарни и линейки (ОБНОВЕНА)

Два тира и международен автобус с 38 пътници се запалиха след катастрофа на пътя Русе-София, в района на село Масларево. По първоначална информация са загинали два шофьори. Има леко пострадали пътници.

Единият тир е български, а другият - румънски.

Катастрофата е станала тази нощ около 02:30 ч. Към момента е изяснено, че първоначално са се ударили двата тира, след което са се запалили. След това в тях се е ударил международният автобус, който също се е запалил. Преди това 38-те пътници са били изведени.

Автобусът е пътувал от Букурещ за Солун. Катастрофата е станала между селата Страхилово и Масларево.

Изградени са обходни маршрути през селата. На място има екипи на пожарна, Спешна помощ и полиция.