От барове до „Грами“! Шаная Туейн разкрива най-болезнената глава от живота си в нов албум
Днес тя е една от най-продаваните кънтри изпълнителки в историята
Следете всички новини, анализи и коментари за Лаймска Болест. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Днес тя е една от най-продаваните кънтри изпълнителки в историята
Винаги се изследвайте
Инфекционистът от УМБАЛ "Пълмед" предупреждава, че са нужни специфични антибиотици
Директорът на НЦЗПБ предупреждава за ръст на ухапванията и дава съвети за защита
Има и единични случаи на марсилска треска
Не го стискайте или усуквайте при вадене, за да не повърне и да не ви инфектира
По думите му причина за това е дългият пролетен сезон
Лаймската болест е бактериална инфекция, причинена от ухапване от кърлежи
Освен кърлежите, други преносители са бълхите, някои видове комари и мухи
Двама пациенти с лаймска болест след ухапване от кърлеж са приети в пернишката болница, съобщават от РЗИ-Перник. Заболяването е след ухапване от кърле...
София. С шест вместо с петвалентна ваксина ще се боцкат децата занапред. Това предвижда промяна в наредба на здравното министерство, която се прави в...
Белегът е като от комар, но може да свърши с марсилска треска и смърт