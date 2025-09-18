Предупреждение! Кърлежите са активни, все повече Лаймска болест

„Кърлежите са устойчиви, достатъчни са два топли часа по обед, за да се активизират.

Има твърде много ухапани в момента,

а и случаите на Лаймска болест тази година силно се увеличиха.“ Това предупреди в интервю за БНТ проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ).

Тя призова хората да носят дълги ръкави и стегнати около глезените крачоли при разходки в гъста растителност. Настоя след всяко излизане в природата тялото да се преглежда внимателно, за да се открият навреме евентуални ухапвания.

Ваксина срещу варицела за по-възрастните

Проф. Христова подчерта, че и възрастни, които не са прекарали заболяването, могат да поставят ваксина за варицела. Както здравният министър вече съобщи, тя ще бъде включена в имунизационния календар и ще е задължителна и безплатна за децата до 14 години.

„Варицелата се кара изключително тежко след 20-годишна възраст, имунитетът е доживот“, напомни специалистката.

Ситуацията с ковид

По отношение на коронавируса шефката на НЦЗПБ заяви, че страната вероятно е в плато и случаите скоро ще започнат да спадат.

„Заболяването отдавна не е това, което беше“, каза тя, като описа сегашната есенна вълна със „силна отпадналост и болки в гърлото през първите дни“ като основни прояви на вируса тази есен.

