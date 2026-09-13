Кърлежи, комари и летни вируси дебнат след дъждовете
Инфекционистът доц. д-р Трифон Вълков предупреждава, че влагата намалява ефекта от пръскането и изисква нова обработка на зелените площи
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Инфекционистът доц. д-р Трифон Вълков предупреждава, че влагата намалява ефекта от пръскането и изисква нова обработка на зелените площи
Директорът на НЦЗПБ предупреждава за ръст на ухапванията и дава съвети за защита
Притежава го от далечната 2001
От миналия октомври Командър вече не е в Белия дом
Антибиотик се препоръчва само ако е сигурно, че кърлежът носи зараза
Родителите в паника
Ухапване може да зарази човека и с бабезиоза и анаплазмоза
Дълбоко съжалявам за това, което направих, повече няма да се случи, обяви Луис Суарес. Канибала си призна, че е захапал Джорджо Киелини с писмо, разпр...