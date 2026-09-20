Класическите индукционни котлони губят популярност. Ето какво ги заменя

Познатият индукционен котлон с ясно очертани кръгове постепенно започва да изглежда като технология от предишното поколение. Производителите все по-често преминават към системи, които сами разпознават къде е поставен съдът и насочват топлината точно към него, пише DobrzeMieszkaj-pl. Така потребителят вече не трябва да намества тигана с няколко сантиметра, за да попадне точно върху зоната за готвене.

Целият плот се превръща в зона за готвене

Новите технологии се предлагат под различни имена като FlexInduction, FlexZone и FullSurface. Общият принцип е един - няколко съседни зони могат да работят като една голяма непрекъсната повърхност.

Това е особено полезно при големи тигани, продълговати съдове и плочи за печене, които трудно се побират върху стандартните кръгли зони.

При най-развитите модели системата сама установява къде се намира дъното на съда и активира точно необходимата част от котлона.

Под стъклената повърхност са разположени множество малки магнитни бобини и сензори. Ако тенджерата или тиганът бъде преместен по време на готвенето, електрониката разпознава промяната и пренасочва нагряването към новото място.

По-малко ограничения при готвене

Така се решава един от традиционните недостатъци на индукционните котлони - необходимостта размерът и позицията на съда да съвпадат сравнително точно с маркираната зона.

При новите системи потребителят получава значително повече свобода. Може да използва съдове с различна форма, да ги мести по плота и да комбинира няколко зони без постоянно да следи дали дъното попада върху очертания кръг.

Технологията е особено удобна при по-големи семейства и при кухни, в които едновременно се използват няколко съда с различни размери.

Котлонът вече може напълно да изчезне

Следващата стъпка отива още по-далеч. Индукционните системи започват да се монтират директно под кухненския плот.

При подобен дизайн няма видим черен стъклен панел, рамка или очертани зони върху кухненския остров. След приключване на готвенето същата повърхност отново може да се използва като нормален работен плот.

Това решение е насочено основно към премиум сегмента, тъй като изисква подходящ материал на плота, прецизен монтаж и специална индукционна система.

Посоката обаче е показателна - все повече кухненски технологии се стремят не просто да бъдат по-умни, а и практически да изчезнат от интериора.

Технологията се превръща и в дизайнерски елемент

Новото поколение индукционни котлони показва как домакинските уреди постепенно се променят от отделни устройства в част от самата архитектура на кухнята.

По-чистите линии и липсата на видими уреди дават повече свобода при проектирането на кухненски острови и малки помещения. В същото време автоматичното разпознаване на съдовете прави готвенето по-интуитивно и намалява необходимостта потребителят постоянно да следи позицията им.

Засега най-модерните скрити системи остават сравнително скъпи, но именно от премиум сегмента често започват технологии, които след няколко години слизат и в по-достъпните модели. Ако тенденцията се запази, познатият черен стъклен котлон с четири ясно очертани кръга може постепенно да се превърне в още един детайл от кухнята, който просто вече не се вижда.