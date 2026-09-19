Неочаквани находки при ремонт на Бъкингамския дворец

По време на основен ремонт на Бъкингамския дворец във Великобритания, работници се натъкнали на колекция от отдавна забравени предмети. Сред находките били билет за игра на карти от 1949 г., празна кутия цигари, стари лотарийни формуляри и дори фрагмент от вестник от 19-ти век, пише „Телеграф“

Находките са открити под пода, в стените и в други скрити части на резиденцията по време на 10-годишен проект за ремонт за приблизително 370 милиона паунда. Работата започна през 2017 г. и е планирано да приключи през 2027 г.

Една от най-интригуващите находки е малък билет за т.нар. „уистдрайв“ – вечер за игра на карти, организирана от социалния клуб на Кралския двор. Билетът носи датата 14 април 1949 г. и стойността му е шест пенса. Забележително е, че е намерен буквално вграден в парче строителен материал. По това време Елизабет II все още е била принцеса Елизабет. Тя е била омъжена за принц Филип по-малко от година и половина, а най-големият им син, бъдещият крал Чарлз III, е бил само на пет месеца. Под пода е лежала кутия цигари.

Сред предметите от бита, оцелели през десетилетията, е открита празна кутия цигари Silk Cut. Работниците са открили и чифт износени черни ботуши с подметки с каишки и празни фишове за залози на футболния отбор Littlewoods от 1957 г. Тези предмети нямат очевидна музейна стойност, но разкриват ежедневието на хората, които са работили в кралската резиденция.

Вестник от 1889 г.

Най-старата находка е фрагмент от вестник The Standard, съдържащ театрални плакати от Уест Енд. Той датира от 1889 г., което означава, че е от времето на царуването на кралица Виктория.

Други предмети включват стари керамични плочки Manton, калаена чаша, бутилка вода Schweppes, дървена електрическа кутия и кутия с коледни картички. Открити са дори инструкции за кралски прием.

Особен интерес представлява написан на машина план за дипломатически прием, организиран от Елизабет II през 1977 г. в чест на нейния сребърен юбилей. Документът съдържа подробен график на събитието и инструкции за персонала. По-конкретно, в него се посочва, че кралицата трябва да се движи из стаята „по часовниковата стрелка“, а британските гости са насърчавани да общуват с дипломати.

В двореца е имало повече от просто дрънкулки. Неочакваните находки се превърнаха в капсула на времето, разкриваща как животът в Бъкингамския дворец се е променил през десетилетията. Мащабният ремонт включва актуализиране на електрическите, водопроводните, отоплителните и други комунални системи на сградата. По-конкретно, дворецът подменя старото гумено окабеляване, което с времето е станало крехко и е представлявало риск от пожар. Общо е планирано да се подменят около 2 километратакъв кабел.