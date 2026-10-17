Вили Вуцов не спи след поредната издънка на сина си

Бившият треньор на Левски Велислав Вуцов коментира представянето на сина си Светослав в мача на сините срещу НЕК Ниймеген. Вратарят допусна сериозна грешка, подарявайки топката на Тярон Чери за изравнителния гол за крайното 1:1.

Вили призна, че преживява случилото се дори по-тежко от самия футболист, но подчерта, че Светльо се намира в добра форма и грешките му не са следствие от слаби изяви. Вуцов анализира и представянето на сините, като обърна специално внимание на Давид Кусо, чието участие според него е ограничило възможностите на отбора да създаде по-опасни положения.

„За съжаление, на база на представянето на отбора в по-голямата част от мача, равният резултат, като теглиш чертата накрая, е заслужен. Левски претърпя много тежки моменти в хода на срещата. През първите 15 минути натискът на противника беше много голям, но Левски успя да устои на него. Това е атестат за подобрение, защото миналата година по това време Левски игра срещу АЗ Алкмаар, който беше горе-долу като НЕК Неймеген като класа и класиране, и беше смазан и в двата мача.

Сега Левски не беше смазан от НЕК. Беше натискан, притискан в някои моменти и доста притеснен. Но след като изстрадаха едни 15-16 минути, изкараха играта напред.

Не съм спал аз лично след грешката на Светоклав. Не знам какво е, що е. Но понеже ще ме питате, аз не бягам от темата. Грешката е безспорно голяма, грешката е фатална, грешката е некоментируема.

Коментаторът на мача повтори сигурно 20 пъти, че такава грешка е имало и срещу Залцбург, но тогава му се разминало. Добре.

Грешката е неописуема, но пак казвам – и треньорът го изрече. Това е стилът на Левски.

Някои го харесват, други не го харесват. Аз няма да коментирам този стил, защото той е печеливш