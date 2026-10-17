Спорт

Вили Вуцов не спи след поредната издънка на сина си

Опита се обаче да оправдае грешката на Светльо

Вили Вуцов не спи след поредната издънка на сина си
17 окт 26 | 14:50
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Влади Кирилов

Бившият треньор на Левски Велислав Вуцов коментира представянето на сина си Светослав в мача на сините срещу НЕК Ниймеген. Вратарят допусна сериозна грешка, подарявайки топката на Тярон Чери за изравнителния гол за крайното 1:1.

Вили призна, че преживява случилото се дори по-тежко от самия футболист, но подчерта, че Светльо се намира в добра форма и грешките му не са следствие от слаби изяви. Вуцов анализира и представянето на сините, като обърна специално внимание на Давид Кусо, чието участие според него е ограничило възможностите на отбора да създаде по-опасни положения.

„За съжаление, на база на представянето на отбора в по-голямата част от мача, равният резултат, като теглиш чертата накрая, е заслужен. Левски претърпя много тежки моменти в хода на срещата. През първите 15 минути натискът на противника беше много голям, но Левски успя да устои на него. Това е атестат за подобрение, защото миналата година по това време Левски игра срещу АЗ Алкмаар, който беше горе-долу като НЕК Неймеген като класа и класиране, и беше смазан и в двата мача.

Сега Левски не беше смазан от НЕК. Беше натискан, притискан в някои моменти и доста притеснен. Но след като изстрадаха едни 15-16 минути, изкараха играта напред.

Не съм спал аз лично след грешката на Светоклав. Не знам какво е, що е. Но понеже ще ме питате, аз не бягам от темата. Грешката е безспорно голяма, грешката е фатална, грешката е некоментируема.

Коментаторът на мача повтори сигурно 20 пъти, че такава грешка е имало и срещу Залцбург, но тогава му се разминало. Добре.

Грешката е неописуема, но пак казвам – и треньорът го изрече. Това е стилът на Левски.

Някои го харесват, други не го харесват. Аз няма да коментирам този стил, защото той е печеливш

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Автор Влади Кирилов

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