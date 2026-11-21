Голямото завръщане на футболния вълшебник
Уникалният Роналдиньо гони нови рекорди
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Уникалният Роналдиньо гони нови рекорди
Равена е изпъстрена с гробница, най-интересната е на Данте Алигери
Пловдив. Пловдив представи своята кандидатура за Европейска столица на културата в Равена по време на работна среща „Равена - България по пътя към 201...