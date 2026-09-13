Синът на Роналдиньо заиграва в нов отбор в Англия
20-годишният футболист е израснал в младежкия отбор на Барселона
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20-годишният футболист е израснал в младежкия отбор на Барселона
Дизайнерката снима реклама с футболната звезда
Бразилецът записа вече Rolе Aleatorio
Скоро пак ще бъдем заедно, написа от Бело Оризонте звездата
Звездата и брат му изкараха 5 месеца в затвор и домашен арест в Парагвай
Бразилецът не си губел времето докато бил на "топло"
Бразилецът взима си къща до Меси
Съдът в Парагвай отхвърли искането да пуснат звездата и брат му
Звездата още чака делото си в Парагвай
Искам да целуна майка си, обяви от Парагвай звездата
Бразилецът е настанен в президентския апартамент в хотел
Звездата и брат му ще са под домашен арест срещу 1,6 млн. долара гаранция
Лоша новина за футболната легенда
Футболистът и брат му може да останат на "топло" до 6 месеца
Двете суперзвезди са стари приятели
Бразилецът и брат му горят заради фалшиви паспорти в Парагвай
Той и брат му бяха задържани от полицията в Парагвай заради влизане с фалшиви паспорти.
Световният шампион и брат му били с фалшиви паспорти в Парагвай
Един от най-техничните футболисти, играли някога за Барселона, Роналдиньо даде забавно интервю за програмата Què t'hi jugues! на Radio Barcelona. "Дал...
Един от най-обичаните, ако не и най-обичаният футболист във световния футбол - Роналдиньо, също ще уважи юбилея на Христо Стоичков, предаде Sportal.bg...