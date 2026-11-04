Промяна за ваучерите за храна

Работодателите ще могат да осигуряват на служителите си ваучери за храна на стойност до 200 евро месечно. Досега максималният необлагаем размер беше 102,26 евро (равностойността на 200 лева). За сумата над този праг ще се дължи окончателен данък от 7%. Промяната е заложена в проект за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане, одобрен от правителството на днешното заседание.

Новият режим дава възможност на компаниите да увеличат подкрепата за храненето на своите служители, като същевременно запазва преференциалното данъчно третиране на ваучерите.

Около 45% от работещите в България отделят над 10 лева за обяд и така надхвърлят досегашния лимит на ваучерите от 200 лева месечно. Това показва проучването Food Barometer 2026, представено от Асоциацията на операторите на ваучери за храна в България, пише БТА.

Данъчни облекчения за изкуствения интелект

Промените предвиждат и ускорена данъчна амортизация за инвестиции в технологии за изкуствен интелект, високопроизводителна компютърна техника и сървърна инфраструктура. Компаниите ще могат да прилагат двойния размер на годишната амортизационна норма за тези активи, като тя няма да надхвърля 100%.

Увеличава се и прагът за признаване на данъчни дълготрайни материални и нематериални активи – от 700 лева на 1000 евро. Двойно се удължава срокът за пренасяне на данъчни загуби – от 5 на 10 години, като се въвежда ограничение за приспадане до 70% от положителния данъчен финансов резултат.

Законопроектът актуализира и правилата за облагане на разходите за лично ползване на фирмени, наети или предоставени за ползване активи.

33% данък върху свръхпечалбите

Сред предложенията е и въвеждането през 2027 г. на 33% данък върху свръхпечалбата в определени икономически сектори. Мярката ще обхване банки, застрахователни дружества, телекомуникационни компании, обменни бюра и дружества за бързи кредити, както и търговци на храни с нетни приходи от продажби за 2026 г. от най-малко 5 млн. евро.

Предвижда се 30% от дължимия данък да може да бъде преотстъпван за определени цели, сред които инвестиции и формиране на резерви. От правителството уточняват, че мярката не променя режима на корпоративното подоходно облагане и не засяга данъка върху стандартната печалба на дружествата.

С измененията се прецизират още правилата за деклариране и плащане на данъци при преобразуване на дружества, включително при прехвърляне на имущество към едноличен търговец. Актуализират се и санкциите за нарушения на закона, така че да отразяват настъпилите социално-икономически промени през последните години.