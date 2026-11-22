Създаване на специална икономическа зона "Странджа" със специфичен митнически и данъчен режим, която да стимулира местния бизнес, да привлече инвестиции и да противодейства на обезлюдяването на пограничните населени места, предлага кметът на Бургас Димитър Николов. Според него традиционните инструменти за регионално развитие не са достатъчни, за да обърнат дългосрочните негативни демографски и икономически тенденции в Странджа. Кметът смята, че е необходимо целенасочено решение, което да създаде икономически стимули за задържане на населението и връщане на предприемаческата активност в района.

Евентуалната зона би могла да обхване община Малко Търново и населени места от съседни общини, които също са засегнати от обезлюдяване и липса на икономическа перспектива, смята Николов. Той допуска възможност инициативата да бъде разширена и към района на Сакар. Като първа стъпка предлага създаването на междуведомствена работна група с участието на държавни институции, която да проучи европейския опит и възможностите за прилагане на специален режим в съответствие с европейското законодателство. Определя видео обръщението си като начало на дискусия.

По данни на Националния статистически институт към 31 декември 2025 г. община Малко Търново има 2479 жители, припомня БТА. Населението на община Средец е 12 711 души, а на община Царево – 8396 души. Демографската картина на региона показва и по-широкия мащаб на проблема с малките населени места. Според регионалния доклад на НСИ за 2025 г. в област Бургас има 70 населени места с под 100 жители, а едно село - Дюля в община Руен, е без население. Възрастните хора на 65 и повече години са 23,4 на сто от населението на областта.

Кметът на Бургас Димитър Николов посочва като примери за територии със специфичен митнически статут Ливиньо в Италия, Хелголанд в Германия и испанските градове Сеута и Мелиля. Европейското законодателство действително предвижда териториални изключения от общата митническа територия на ЕС. Сеута и Мелиля например не са част от нея, като за търговията им с останалата част на Съюза действат специални правила. Подобни изключения съществуват и за някои други територии. Самото наличие на европейски примери не означава, че същият режим може автоматично да бъде въведен в Странджа. Необходимо е да бъдат разгледани съвместимостта с митническото законодателство на ЕС, правилата за конкуренция и държавна помощ, както и защитата на финансовите интереси на Съюза, посочва Николов.

Според идеята преференциалният режим би могъл да обхваща определени категории стоки и дейности, включително дребна търговия и безмитна търговия при ясно регламентирани условия. Сред потенциалните дейности кметът посочва производството и предлагането на екологични храни и биопродукти, организирането на зелени училища, създаването на екопътеки и велосипедни маршрути, както и развитието на природонаучен и пешеходен туризъм. Статутът на парк "Странджа" може да служи като прекомерно застрояване, смята той, макар че това не спира апетитите в редица защитени местности по Южното Черноморие.

Кметът обръща внимание и на потенциала за привличане на посетители от съседна Турция предвид близостта на мегаполиса Истанбул и допуска, че дори малък дял от населението му би могъл да създаде значителен туристически и потребителски поток към Странджа. Това обаче означава да се решат транспортните проблеми между двете страни.